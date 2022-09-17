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田馥甄辣曬香肩！唱到一半遇地震　演唱會中斷15分鐘

▲田馥甄演唱會因為碰上地震，臨時中斷15分鐘。（圖／何樂音樂提供）
▲田馥甄演唱會因為碰上地震，臨時中斷15分鐘。（圖／何樂音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-09-17 22:01:512022-09-17 22:19:23

田馥甄昨（16）日晚帶著「一一巡迴演唱會」站上高雄巨蛋開唱，今（17）日贏來演唱會第二場。她身穿露肩禮服，小秀性感，此前演唱歌曲《終身大事》時，還自爆爸媽對她的「終身大事」很寬心。此外，演唱會因為突然碰上地震，緊急喊卡了15分鐘後，演唱會才繼續進行，慶幸的是，田馥甄與所有觀眾、工作人員都是安全的。

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來到高雄開唱，特別在節目設計加入了台語歌彩蛋，首日她特別選唱《心事誰人知》，今晚則翻唱《我若不曾愛過你》，田馥甄表示，第一次聽到《我若不曾愛過你》這首歌就被打動，「覺得有一種淡淡哀愁，幸福已經過去的無奈，剛剛唱到最後又再度被打動，這就是音樂的魔力。」歌詞中有唱到月亮呼應節氣，她提及若是上禮拜開唱剛好就是中秋節，呼籲彼此珍惜當下。

▲田馥甄飆唱台語歌曲。（圖／何樂音樂提供）
▲▼田馥甄飆唱台語歌曲。（圖／何樂音樂提供）
▲田馥甄飆唱台語歌曲。（圖／何樂音樂提供）
 
田馥甄演唱飆唱完《底里歇斯》、《終身大事》、《田》後，她笑說：「這三首應該算是我的自我介紹，是『底里歇斯』的田馥甄唱終身大事！」還打趣表示：「你們不會還擔心我的終身大事吧？連我爸媽都寬心了，不管如何，開心就是最重要的終身大事！」田馥甄第4套造型穿上露肩檸檬黃禮服，小露性感，演唱弦樂版本《小幸運》，她感性的說：「這首歌我不會唱膩，在任何時候都可以找到唱這首歌的理由、支撐我的理由！有你們，我就很幸運！」

此外，田馥甄唱完《無常》下台換造型時突然發生地震，剛好人不在台上，現場工作人員立即打開場燈、所有大門出口，並一一檢察舞台、機關安全狀況，確認所有觀眾、工作人員都是安全的，也開放粉絲在這時間休息、透氣，暫停約15分鐘後節目再度開演。

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