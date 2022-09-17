台灣克拉注意！與SEVENTEEN「線上面對面」最後機會曝光
韓國人氣團體「SEVENTEEN」剛推出正規四輯改版《SECTOR 17》，上市僅3天就賣破百萬張，也達成連續七張專輯都有百萬的銷售紀錄。台灣克拉（官方粉絲名）也有機會參加視訊通話簽售會，與SEVENTEEN線上面對面，招募活動只到明（18）日為止。而正在進行世界巡迴演唱會的他們，被問到「坐飛機會做什麼事」，成員JEONGHAN 淨漢也秒回「好好休息」。
「SEVENTEEN」專輯主打曲《_WORLD》在推出後，拿下iTunes總計28個國家與地區的冠軍，在日本ORICON首週更空降專輯冠軍寶座，目前他們正在舉辦睽違兩年四個月的世界巡迴演唱會，預計11月將前進日本舉辦巨蛋巡迴，屆時也會推出首張日文EP《DREAM》。
而「SEVENTEEN」在日本TOKYO FM的電台節目《SEVENTEEN LOCKS!》單元回答聽眾問題，成員JEONGHAN 淨漢有問必答，他想起有次出國忘記帶自己慣用的化妝水，只好急忙在當地找店家購入，因此他也提醒大家出國時一定要記得檢查自己的裝備，才不會慌慌張張。
至於長途旅行都在飛機上做些什麼，他表示「前一晚比較不會睡，因為如果在機上如果一直醒著超痛苦，所以我是上機必睡的人」，但淨漢也強調其實可以多利用在飛機上的時間，看看電影又或是唸書也不錯。
「SEVENTEEN 4th Album Repackage [SECTOR 17]視訊通話簽售會」活動將於明（18）日截止，只要在時間內購買「ON INN ASIA」販售的專輯，除了可以抽選線上簽售會、親筆簽名專輯、親筆簽名拍立得之外，每張專輯還附贈台灣限定小卡乙張，團員們以中文寫出想對台灣克拉們說的話語。更多詳情可洽主辦單位「ON INN ASIA」官方臉書專頁查詢。（編輯：郭佩蓉）