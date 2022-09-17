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民調低又如何？這3人為蔡其昌做了最好示範

▲賴清德指台中在八大施政面向評比都是全國後段班，唯有換掉市長，才能改變台中。（圖／蔡其昌競總提供，2022.09.17）
▲賴清德指台中在八大施政面向評比都是全國後段班，唯有換掉市長，才能改變台中。（圖／蔡其昌競總提供，2022.09.17）

記者顏幸如／台中報導

2022-09-17 22:00:25

為拉抬蔡其昌選情，總統蔡英文、副總統賴清德連續兩晚到台中站台，針對民調持續落後，綠營今晚連舉鄭文燦、莊競程、陳柏惟為例，強調未到最後一刻，都不能排除跌破眼鏡的可能，鞏固支持者信心。賴清德站台時拿出遠見雜誌評鑑，指盧秀燕在八大施政面向評比都是後段班，唯有換掉市長，才能改變台中。

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國民黨目前在台中僅有江啟臣、楊瓊櫻2席立委，昨晚蔡英文在江啟臣的選區，說要從豐原出發，把台中贏回來；今晚（17日）第2場造勢大會在北北屯區，是市長盧秀燕擔任立委時的選區，挑戰盧的意味明顯。

▲蔡其昌今晚在北北屯區扮演母雞，和5位民進黨候選人共同造勢。（圖／蔡其昌競總提供，2022.09.17）
▲蔡其昌今晚在北北屯區扮演母雞，和5位民進黨候選人共同造勢。（圖／蔡其昌競總提供，2022.09.17）
民進黨提名的台中市長候選人蔡其昌，民調始終遠遠落在對手盧秀燕之後。前立委陳柏惟致詞時諷刺，這次選舉，台中是民調最多的地方，「差不多吃完一頓飯，就有新的民調了」，而且市府出包越多、現任市長民調越高！他問在場者「民調落後又如何」？並舉8年前鄭文燦參選桃園縣長為例，投票當天沒人覺得他會贏，但鄭文燦跌破眾人眼鏡，當選後徹底改變了桃園。

隨後上台的立委莊競程說，3年前參選時沒人知道他是誰、不認為他會當選，但自己做到了！蔡其昌回憶為莊競程站台時，「台前台後大家都說（當選）很困難啦！是可以拚一下，不過要當選的話「『金拚咧』！（台語：指可能性極低）」但他相信只要「產品」夠好、夠認真、支持者團結有信心，最後一定會贏。

▲蔡其昌表示泛綠陣營已有多次翻轉選局的經驗，他對自己很有信心。（圖／蔡其昌競總提供，2022.09.17）
▲蔡其昌表示泛綠陣營已有多次翻轉選局的經驗，他對自己很有信心。（圖／蔡其昌競總提供，2022.09.17）
蔡其昌說，開票後很多人說，北區、北屯區的選民很有眼光，莊競程上任後，勤於請教他這個立院前輩，致力教育社福等領域，不僅獲公督盟評鑑為優秀立委，現在班班有冷氣、中央育兒津貼提高到5千元起跳，他都參與其中。蔡其昌還透露，當時陳柏惟一個人跑到台中選立委，民調大輸對手40%，比他還多，最後還是翻轉了不曾有民進黨立委的選區。

蔡其昌批評盧秀燕很會行銷與包裝，卻格局有限。林佳龍規劃水湳轉運站比照台北轉運站，建物7樓高直上國道，不必下平面道路，卻被盧秀燕減到剩2層樓，未來週邊將塞車塞到讓人抓狂；國際會展中心不僅施工進度延宕，攤位數還被減半，卻花好幾百萬辦上梁典禮，舖天蓋地用政府公帑辦活動為盧秀燕宣傳。

▲蔡其昌第二場戶外大型造勢活動，現場民眾熱情參與。（圖／蔡其昌競總提供，2022.09.17）
▲蔡其昌第二場戶外大型造勢活動，現場民眾熱情參與。（圖／蔡其昌競總提供，2022.09.17）
最後上台的賴清德，被現場3千民眾的熱情逗得眉開眼笑，除了延續下午彰化場的演講，呼籲大家團結支持總統蔡英文，讓她有底氣面對海內外各種挑戰，賴清德還拿出遠見雜誌做的8大施政面向評比，指全國22縣市，台中市沒一項在前11名，最好的醫療衛生第12名、道路交通14、教育17、觀光休閒18、經濟就業19、消防公共安全21，環保、治安都是全國最後一名。

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