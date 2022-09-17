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聲得你心視障表演者音樂會　精彩演出衛武營登場

▲「聲得你心．視障表演者音樂會」在衛武營熱鬧演出。（圖／記者陳美嘉攝，2022.09.17）
▲「聲得你心．視障表演者音樂會」在衛武營熱鬧演出。（圖／記者陳美嘉攝，2022.09.17）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-09-17 22:31:00

高市府勞工局今（17）日在衛武營榕樹廣場舉辦一場別開生面的「聲得你心．視障表演者音樂會」，邀請8位來自不同背景，各自擁有不同人生故事的視障者共同演出，一同演繹出對追逐夢想的永不放棄，以及對音樂表演的熱愛。不只視障者的演出精彩，也特別邀請創作歌手魏如昀、港都DJ楊程鈞以及相信經典樂團視障歌手林信宏擔任評審嘉賓，帶來多首精彩好歌。

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▲別開生面的「聲得你心．視障表演者音樂會」吸引眾多觀眾到場欣賞。（圖／記者陳美嘉攝，2022.09.17）
▲別開生面的「聲得你心．視障表演者音樂會」吸引眾多觀眾到場欣賞。（圖／記者陳美嘉攝，2022.09.17）
高市府勞工局局長周登春表示，隨著許多優秀的視障者音樂人嶄露頭角，有更多的視障者不懼於站上舞台，也更樂意展現自己的個人特色。勞工局為了發掘出視障朋友多元面向的就業潛能及表演實力，近年來持續辦理視障達人選秀星光大道、星光培訓課程、星光閃耀音樂會、網路演藝行銷等計畫，再再讓我們發現到視障表演者的無限可能。

▲「聲得你心．視障表演者音樂會」在衛武營熱鬧演出。（圖／記者陳美嘉攝，2022.09.17）
▲「聲得你心．視障表演者音樂會」在衛武營熱鬧演出。（圖／記者陳美嘉攝，2022.09.17）
音樂會活動甄選吸引眾多表演好手踴躍報名，脫穎而出的7組8位視障表演者透過歌唱、爵士鼓、陶笛及鋼琴、洞簫合奏等精彩演出，展現出自己的個人風華與舞台表演的亮度，讓現場民眾及「小勞男孩向前行」FB粉專線上欣賞直播的觀眾，在周末夜晚享受了一場音樂饗宴。

高市府勞工局為滿懷表演夢想的視障音樂人舉辦此次活動，要讓社會大眾更加認識視障者的音樂表演天賦及努力成果，他們優秀的技藝足可勝任各式表演、商演、政府部門活動等需求，也籲請各行各業、組織法人如有表演需求，視障音樂藝術人才的演出絕對是您的最佳選擇，如有演出需要，歡迎洽詢勞工局職業重建科，電話8124613轉536。

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