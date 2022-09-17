不斷更新／台東6.4強震！花蓮老屋塌　夢時代壁裂漏水

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目前花東地區傳出較嚴重災情，台東傳出有房屋倒塌事件，不少民眾傢俱都「位移」，台東大潤發也因為強震，整排醬油、飲料摔碎在地，畫面觸目驚心。
花蓮：
距離6.4強震其震央不遠的花蓮縣富里鄉震度有5強，目前傳出老房子磚牆倒塌，此外，玉里鎮光復路也傳出有電線桿2根移位、道路龜裂。
高雄：
臉書粉專《高雄點 Kaohsiung.》稍早PO出夢時代8樓裝潢牆發生龜裂，且百貨內裝潢吊燈也因地震，劇烈晃動，現場民眾驚聲尖叫；也有民眾捕捉到夢時代廁所外，天花板因為強震掉落，還大漏水，災情相當嚴重。
交通部分，台鐵局表示，玉里=台東=太麻里間按5級強地震規定辦理，該區間上、下行各次列車暫時停駛；光復、玉里4級，壽豐=玉里間按4級地震規定辦理；花蓮3級，崇德=壽豐間按3級地震規定辦理；竹南=台中及竹南=清水間按3級地震規定辦理；彰化=台中及彰化=清水間按4級地震規定辦理；彰化=高雄=枋寮=太麻里間按4級地震規定辦理；礁溪=蘇澳新間按3級地震規定辦理；七堵=台北間按3級地震規定辦理；台北=鶯歌間按3級地震規定辦理；富岡=新竹間按3級地震規定辦理。已通知工、電單位巡查路線及電車線設備。
高鐵官網目前也貼出公告，因受台南到左營區間地震影響，全線列車都略有延誤，已派員處理中。（編輯：孫唯容）