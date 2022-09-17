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不斷更新／台東6.4強震！花蓮老屋塌　夢時代壁裂漏水

▲花蓮縣富里鄉傳出老舊民宅牆壁倒塌。（圖／富里鄉義消分隊提供）
▲花蓮縣富里鄉傳出老舊民宅牆壁倒塌。（圖／富里鄉義消分隊提供）

編輯中心/綜合報導

2022-09-17 23:26:36

台東今（17）日晚間21時41分發生規模6.4地震，且地震深度為極淺層僅7.3公里，是台灣改制後首次出現「6強」的震度，也是今年最大震度；隨後在15分鐘內，再次發生餘震，21:55發生規模4.9地震，沒想到22:12再次發生規模4.1餘震；《NOWnews今日新聞》特別整理全台災情。 

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台東：

目前花東地區傳出較嚴重災情，台東傳出有房屋倒塌事件，不少民眾傢俱都「位移」，台東大潤發也因為強震，整排醬油、飲料摔碎在地，畫面觸目驚心。

▲（圖／翻攝記者爆料網）
▲整排醬油、飲料摔碎在地。（圖／翻攝記者爆料網）
▲（圖／翻攝記者爆料網）
▲台東大潤發也因為強震，整排醬油、飲料摔碎在地，畫面觸目驚心。（圖／翻攝記者爆料網）
▲（圖／翻攝記者爆料網）
▲強震後，民眾家中傢俱「位移」。（圖／翻攝記者爆料網）

花蓮：

距離6.4強震其震央不遠的花蓮縣富里鄉震度有5強，目前傳出老房子磚牆倒塌，此外，玉里鎮光復路也傳出有電線桿2根移位、道路龜裂。

▲花蓮富里老舊民宅牆壁倒塌。（富里鄉義消分隊提供）
▲花蓮富里老舊民宅牆壁倒塌。（富里鄉義消分隊提供）

▲（圖／翻攝畫面）
▲玉里鎮光復路也傳出有電線桿2根移位。（圖／翻攝畫面）

高雄：

臉書粉專《高雄點 Kaohsiung.》稍早PO出夢時代8樓裝潢牆發生龜裂，且百貨內裝潢吊燈也因地震，劇烈晃動，現場民眾驚聲尖叫；也有民眾捕捉到夢時代廁所外，天花板因為強震掉落，還大漏水，災情相當嚴重。

▲夢時代8樓裝潢牆發生龜裂。（圖／翻攝自高雄點 Kaohsiung.粉專）
▲夢時代8樓裝潢牆發生龜裂。（圖／翻攝自高雄點 Kaohsiung.粉專）
▲（圖／翻攝記者爆料網）
▲夢時代天花板掉落。（圖／翻攝記者爆料網）

交通部分，台鐵局表示，玉里=台東=太麻里間按5級強地震規定辦理，該區間上、下行各次列車暫時停駛；光復、玉里4級，壽豐=玉里間按4級地震規定辦理；花蓮3級，崇德=壽豐間按3級地震規定辦理；竹南=台中及竹南=清水間按3級地震規定辦理；彰化=台中及彰化=清水間按4級地震規定辦理；彰化=高雄=枋寮=太麻里間按4級地震規定辦理；礁溪=蘇澳新間按3級地震規定辦理；七堵=台北間按3級地震規定辦理；台北=鶯歌間按3級地震規定辦理；富岡=新竹間按3級地震規定辦理。已通知工、電單位巡查路線及電車線設備。

高鐵官網目前也貼出公告，因受台南到左營區間地震影響，全線列車都略有延誤，已派員處理中。（編輯：孫唯容）

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