東京吹「台風」 夜市、蔥油餅、中藥TAIWAN PLUS通通有

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在日本生活的台灣人邱小姐說，日本在疫情期間出現「台灣熱」，從去年起流行古早味蛋糕、豆花、滷肉飯等，聽說洪瑞珍三明治明年將來日本開第一間店，預計會是下一波「台灣熱」美食。
日本人、桐下先生表示，好幾年前曾來台環島，非常喜歡台灣，疫情期間不能出國，他得知TAIWAN PLUS生活節，特別從靜岡趕來，最想試試看台灣朋友推薦的洪瑞珍三明治，還有台灣知名的鳳梨酥、果汁等。
此外，蔥油餅、涼麵、珍奶、豆花攤車等，從開場至活動結束，排隊人潮沒停過，刈包、胡椒餅更是人氣美食，一到下午就完售了，雖然台灣小吃在日本展店有越來越多的趨勢，但這幾個品項較罕見，可能因此更吸引日本人。
來自台南的排隊名店、蜷尾家冰淇淋，在台灣每天供應的霜淇淋口味都不同、且需抽號碼牌才能點餐，此次到了TAIWAN PLUS生活節，提供3種商品，包括不變的人氣No1.的海鹽牛奶霜淇淋、有著濃郁香氣的台灣茶口味柚子花金萱茶霜淇淋、與台南職人咖啡店St.1聯合推出的咖啡漂浮，即使到了日本，排隊人潮同樣沒斷過。
在日本工作、來自台南的吳小姐說，正好可以用蜷尾家冰淇淋來「一解鄉愁」，排隊隊伍也比台南短，更容易買到，能在日本吃到家鄉味，真是太高興了！
除了美食之外，將台灣夜市風貌原汁原味搬進日本的「上野夜市」及「台湾夜市遊戯場by流動商店」等有趣品牌，也相當吸引日本人，不僅提供彈珠台、套圈圈等夜市小遊戲，還有台灣味的證件快照、手相占卜、傳統髮廊造型攝影等，讓日本人更了解台灣。
日本人、渡邊先生說，自己沒去過台灣，但在這些攤位上感覺到台灣夜市跟日本神社祭典很像，都有小遊戲，只是台灣的裝飾顏色較鮮艷，與日本不同；夜市攤位比起其他攤位更有親近感，能感受到台日文化的相似性。
台日合作品牌「DAYLILY」把中藥、漢方變成一種「lifestyle」，有質感的包裝與設計風格，讓人很難一眼就看出是中藥或養生茶飲，自2018年在台灣展開第一家店後，隔年就進軍日本、進軍誠品生活日本橋，後續在大阪、福岡都有展店。此次展出藥膳茶、養生美容飲、嫣紅珍珠人蔘粉、乾燥龍眼、四物飲、枸杞核果零嘴等。
在日本生活多年的台灣人橋本佳奈說，日本人對於這種台日合作品牌特別有興趣，因為日本的講究與職人精神，帶來為品質把關的好印象，且漢方帶來的保健功效，也相當吸引日本人，另外，該品牌的美學包裝打破中藥傳統印象，連她女兒都深受包裝吸引，多次回購、送禮。
另外有攤位賣「台式小吃紙袋」，造成民眾搶購。在日本生活的台灣人楊小姐說，看到紙袋就非常想念台灣到處有的早餐店阿姨，因此想買來解鄉愁，帶回家裝自製的台灣雞排、漢堡等；日本友人到家裡玩，也能把食物裝進去招待，讓他們感受到濃濃「台味」。
台灣紀念品品牌「來好LAI HAO」則帶來茄芷袋及各種大小、造型的延伸設計包款，以及台灣小食零錢包、文創吸油面紙、文創熱炒店啤酒杯等。