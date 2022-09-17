勞動力發展署「夏日嘉年華市集」　展示創業店家執行成果

勞動力發展署中彰投分署今日在臺中驛鐵道文化園區舉辦「夏日嘉年華市集」，共有30家中彰投地區「多元就業開發方案」，以及「培力就業計畫」執行單位，8家「創業諮詢輔導服務計畫」創業店家展示成果，琳瑯滿目，吸引假日往來台中火車站民眾佇足迺街採購，人氣強強滾。





我是廣告 請繼續往下閱讀

主辦單位表示，為了增加民眾活動體驗記憶，今年以可愛動物馬戲團風格呈現市集，讓參與的民眾沉浸在熱鬧的嘉年華氣氛中。除了創業店家展售手作商品、研發農特產品及美食外，在舞台區也安排多場商品優惠活動，首先上台的是來自彰化溪州鄉溪厝社區發展協會，協會帶來採用在地水果研發的多種口味麵條，還有黑豆茶等，限時限量喊出買一送一，立即引來民眾熱烈響應。





▲現場除勞動部多元及培力單位外，也包含微型創業鳳凰計畫成果展示。（圖／記者金武鳳攝，2022.9.17)

本次展售單位中，「財團法人臺中市愛之光教育基金會」首次執行多元就業開發方案，透過方案的支持輔導及人力補助，不僅成功培訓近20位視障咖啡師和香氛設計師，多元人力也協助行銷推廣及門市經營，成為協助社區護眼教育的強大能量。而「貝蕾特甜點屋」則透過創業貸款資金協助更新器材設備、舒緩資金壓力，更透過顧問的輔導讓營運更趨穩定，舒適的環境也讓人流聚集、增加許多營收。





中彰投分署劉邦棟分署長表示，勞動部辦理「多元就業開發方案」20年來，為了強化計畫執行的民間團體在地服務及產業經營管理能力，讓更多失業者能藉由參與計畫重建就業自信及能力，積極結合專家學者等資源，給予民間團體各面向輔導協助，期使在地產業得以持續深耕發展。





另外「創業諮詢輔導服務計畫」，提供免費的創業課程及創業諮詢輔導，協助民眾風險評估、認知創業方向及強化事業經營能力，提高創業成功機率。此次透過「夏日嘉年華市集」大型聯合行銷活動，向民眾展示今年度「多元就業開發方案」、「培力就業計畫」及「創業諮詢輔導服務計畫」的執行成果，也希望民眾用具體行動支持在地產業。















