台東地震規模6.4、餘震不斷 雙鐵皆有列車暫停行駛
今（17）日晚間9點41分，台東縣政府北方35.8公里處（台東關山）發生芮氏規模6.4之地震，深度僅7.2公里，全台都明顯感覺搖晃，隨後又有超過10起的餘震。而雙鐵營運都受到影響，部分列車暫停行駛。
根據氣象局資料顯示，9點41分地震震央位於台東縣政府北方35.8公里處（台東關山），台東鹿野、池上6級，就連綠島與蘭嶼都分別為4級與3級。至於花蓮縣與高雄市最大震度5級，嘉義、台南、雲林、屏東都是4級，台中、彰化、宜蘭、新竹與新北3級，桃園、台北2級，隨後又有超過10起的餘震。另外，在晚間10點45分台東池上也發生芮氏規模5.5的地震，地震深度僅8.8公里。
台灣高鐵指出，受到地震影響，啟動雲林至左營間地震警告。共有5車次營運列車（南下3班、北上2班）於地震發生時暫時停車，以確保旅客安全。現已展開路線雙線巡檢，後續各車次列車將在確認安全無虞後，會逐步提速恢復正常運轉。
台鐵局則指出，台東、池上各5級，玉里到台東與太麻里間按5級強地震規定辦理，該區間上、下行各次列車暫時停駛，其他路段則減速行駛。台鐵指出，已通知工、電單位巡查路線及電車線設備，確定無礙後再恢復正常運轉。