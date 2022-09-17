高雄搖很大震度達5弱　陳其邁：地震大家還好嗎？

台灣今(17)日晚間9點41分發生地震，全台均感受到強烈搖晃，震央位於台東關山鎮，規模為6.4，最大震度6強；連高雄楠梓最大震度也達5弱，期間陸續發生超過16起電梯受困事件，警消人員紛紛趕赴救援中。市長陳其邁也特別請各局處及區公所回報，目前初步無重大災情，會持續掌握災情。
陳其邁在臉書中表示，目前高雄市各工業管線無異常狀況，各管線業者，已派員巡管中，經發局OPS持續監控中。警察局各分局加強查報轄內有無停電區域導致號誌不亮或故障情形，並派員加強交通疏導，高雄捷運則有先暫停行駛5分鐘，目前所有列車均已進入車站，旅客均可下車，無人員受困，無設備受損。
至於，所屬38所衛生所也回報無災損、高市25家急救醫院回報急診正常運作、3醫學中心其中義大醫療運作正常，高長庚、高醫、義大部分電梯受地震影響暫停運作，陸續檢查維護中，尚無人員受困。
消防局受理報案22件(21件電梯受困，1件廢棄豬舍倒塌），已處理完畢21件，1件電梯受困處理中，無人員受傷。部分地區停水停電，台水台電處理中，目前工業管線業者與公用天然氣回報迄今尚無災情。
高市府也提醒，若有餘震發生，請盡量避免搭乘電梯，並請牢記地震3字口訣「DCH」：趴低、掩護、抓牢，保持冷靜、注意安全。也請市民朋友注意安全，有任何狀況請撥打119或1999通報。