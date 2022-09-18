專訪／從愛出發！謝國樑多了同理心　要為弱勢做更多事

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謝國樑留學回國後，在公誠證券中創業，擔任公誠電子券商總經理，29歲時轉戰立委，之後也是輕鬆連任；淡出政治圈後，轉往影視圈，擔任聯國際多媒體公司董事長，催生《我的少女時代》等受歡迎的影視作品。
正因為謝國樑的體內有喜歡創新、斜槓的DNA，他不只跨領域轉換跑道，也會在既定的領域中想辦法創新，他在公誠證券中內部創業，推動網路下單；擔任立委時，推動許多創新思維的修法，早在2005年左右就提倡嚴懲酒駕、代駕配套，連當時的警政署都說，這是國外的作法，台灣還不可行，結果今日代駕已經成為日常。
看似順風順水的人生，在2017年女兒被診斷出有先天性聽損後，有了重大的改變。
「有些事情要親身經歷且恢復後，才知道日常生活的可貴」，謝國樑說，以前他的一天就是普通人的一天，但現在只要一天中沒有很大的變動，對他來說就很快樂、圓滿。
在體認到女兒聽損帶給他的人生意義後，謝國樑也寫了一本書「千分之三的意義」。
正因為人生的劇烈轉折，謝國樑看淡許多事，他坦言，內心深處對於選戰以平常心看待，畢竟這幾年經歷過很大的起伏，一場敗選並不會打擊到他。
算一算謝國樑離開政治圈也已經6、7年，距離上一次自己的選舉更是10年前的事，謝國樑以民眾的角色生活多年，又加上自己是聽損孩童的家長，讓他更想為弱勢族群做些什麼。
「我不只是同理，而是我就是他們（弱勢）」，謝國樑說，大部分的政治人物對於弱勢族群感觸很淡，因為看到、知道跟親身經歷是兩回事。
但作為政治人物，有同理心非常重要，謝國樑開始同理通勤族的辛苦、重症病患的難處、家長對於教育的失落等，有了這份同理，在推動政策的時候，自然會有不同的心境跟作法。
謝國樑也曾在意外界的觀感、評價，現在心態上雖然更平靜、平淡，不在意外界眼光，但對於對的事情的堅持，反而更甚以往。若要說這一次的參政與過去最大的不同，就是多了這份同理心，謝國樑希望城市的發展可以建立在關懷弱勢的核心價值上，打造基隆成為一座有愛的城市。