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專訪／從愛出發！謝國樑多了同理心　要為弱勢做更多事

▲謝國樑女兒小愛被診斷先天性聽損，讓謝國樑遭受重擊，人生有了更多不一樣的體悟。（圖／取自謝國樑臉書）
▲謝國樑女兒小愛被診斷先天性聽損，讓謝國樑遭受重擊，人生有了更多不一樣的體悟。（圖／取自謝國樑臉書）

記者余祥／台北報導

2022-09-18 10:00:00

謝國樑有著政商雙棲的家世，也有成功的人生經歷，總給人富二代、政三代的印象，但如今投身公益多年後再重回政治圈的謝國樑，言談間流露出與過去不同的氣息，歷經女兒先天性聽損的重擊，謝國樑體認到日常的可貴，更因爲親身經歷，懂得同理，讓他成為會從民眾需求出發的政治人物。

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謝國樑來自經營基隆二信三功集團的謝氏家族，祖父謝清雲擔任過台灣省議會議員，父親謝修平則擔任過省議員與基隆市議會議長，是標準的富二代、政三代。

謝國樑留學回國後，在公誠證券中創業，擔任公誠電子券商總經理，29歲時轉戰立委，之後也是輕鬆連任；淡出政治圈後，轉往影視圈，擔任聯國際多媒體公司董事長，催生《我的少女時代》等受歡迎的影視作品。

正因為謝國樑的體內有喜歡創新、斜槓的DNA，他不只跨領域轉換跑道，也會在既定的領域中想辦法創新，他在公誠證券中內部創業，推動網路下單；擔任立委時，推動許多創新思維的修法，早在2005年左右就提倡嚴懲酒駕、代駕配套，連當時的警政署都說，這是國外的作法，台灣還不可行，結果今日代駕已經成為日常。

看似順風順水的人生，在2017年女兒被診斷出有先天性聽損後，有了重大的改變。

「有些事情要親身經歷且恢復後，才知道日常生活的可貴」，謝國樑說，以前他的一天就是普通人的一天，但現在只要一天中沒有很大的變動，對他來說就很快樂、圓滿。

在體認到女兒聽損帶給他的人生意義後，謝國樑也寫了一本書「千分之三的意義」。

正因為人生的劇烈轉折，謝國樑看淡許多事，他坦言，內心深處對於選戰以平常心看待，畢竟這幾年經歷過很大的起伏，一場敗選並不會打擊到他。

算一算謝國樑離開政治圈也已經6、7年，距離上一次自己的選舉更是10年前的事，謝國樑以民眾的角色生活多年，又加上自己是聽損孩童的家長，讓他更想為弱勢族群做些什麼。

「我不只是同理，而是我就是他們（弱勢）」，謝國樑說，大部分的政治人物對於弱勢族群感觸很淡，因為看到、知道跟親身經歷是兩回事。

但作為政治人物，有同理心非常重要，謝國樑開始同理通勤族的辛苦、重症病患的難處、家長對於教育的失落等，有了這份同理，在推動政策的時候，自然會有不同的心境跟作法。

謝國樑也曾在意外界的觀感、評價，現在心態上雖然更平靜、平淡，不在意外界眼光，但對於對的事情的堅持，反而更甚以往。若要說這一次的參政與過去最大的不同，就是多了這份同理心，謝國樑希望城市的發展可以建立在關懷弱勢的核心價值上，打造基隆成為一座有愛的城市。

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