台東地牛翻身　南科、台積電與聯電無大影響

今（17）日晚間9點41分，台東縣政府北方35.8公里處（台東關山）發生芮氏規模6.4之地震，深度僅7.2公里，全台都明顯感覺搖晃。由於高雄市最大震度5級、台南4級、新竹震度也有3級，南科初步回報暫無影響，而台積電表示，南部廠區部分員工疏散，但現已回線，聯電則說有少數機台啟動自我保護機制。
根據氣象局資料顯示，9點41分地震震央位於台東縣政府北方35.8公里處（台東關山），台東鹿野、池上6級，就連綠島與蘭嶼都分別為4級與3級。至於花蓮縣與高雄市最大震度5級，嘉義、台南、雲林、屏東都是4級，台中、彰化、宜蘭、新竹與新北3級，桃園、台北2級。
根據氣象局資料顯示，自9點41分發生地震到深夜12點為止，在台東池上、關山、海端鄉等地，又發生20幾起小區域的地震，規模2到4級都有，地震深度也都是淺層，5到20公里。其中，晚間10點45分台東池上也發生芮氏規模5.5的地震，地震深度僅8.8公里。
南科管理局今日晚間稍早指出，園區測得台南與高雄4級，由於晶圓廠一般4級以上就可能影響製程，詳細園區狀況還要經過查證，但目前台南與高雄各廠商都表示沒有受到地震影響。
台積電指出，依照公司內部程序，南部廠區部分人員第一時間疏散以確保安全，但隨後已回線，工安系統部分則皆正常。至於聯電則說，南科廠區有少數機台啟動自我保護機制重開機中，其他並無重大影響。