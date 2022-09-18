足球／安聯世足四地開踢 黃偉哲、陳時中化身一日足球員

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下午在北市大天母校區的台北賽區則是請到重量級貴賓陳時中部長前來開球，阿中部長除了親自上場與小球員較勁外，也接受小球員現場提問，有球員問阿中部長最喜歡的球員，大家都以為阿中部長平常公務繁忙一定沒在關注足球動態，沒想到阿中部長最喜歡的球員居然是中華女足的蘇育萱，因為「2022年亞洲盃女足賽」在印度開踢，在疫情肆虐下中華隊許多主力確診無法上場，蘇育萱2度破網率領全隊擊敗泰國隊。阿中部長也相當喜愛巴西隊，因為巴西是全世界拿到最多金盃的國家，有小朋友問阿中部長如何把足球練好，阿中部長表示，體力是最基本的，有好的體力才能把球技練好，並且好好聽從教練的指示，重要的是要尊重對手並服從裁判的判決。
阿中部長會後補充表示，他相當重視全年齡的運動，從幼兒開始打下基礎，奠定正確的觀念及態度，最好是活到老學到老。
冠名贊助商安聯人壽業務區協理王靜雯表示，安聯人壽在2021年成為奧運最大贊助夥伴後相當積極推廣全球的體育發展，隨著安聯小小世界盃在台灣的招牌逐漸提高知名度，希望能從幼兒足球進而到青少年的足球發展能更健全，因此也特別在今年增設訓練營，期望能培育出更多優秀的種子教師及社區優秀的足球人才，讓足球運動在台灣能被更多人看見。