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足球／安聯世足四地開踢 黃偉哲、陳時中化身一日足球員

▲阿中部長親自上場與小球員較勁。官方提供
▲阿中部長親自上場與小球員較勁。官方提供

運動中心/綜合報導

2022-09-18 08:07:00

2022安聯小小世界盃今(17)日同時在台南、桃園、台北、花蓮四地賽區同步開踢，共有U6、U8、U10、U12、U15等八組共計480支隊伍競逐金盃，各分齡組只取2隊晉級全國總決賽，競爭相當激烈，比賽內容勢必相當精采。

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台南賽區上午黃偉哲市長親自蒞臨出席開幕儀式，除了到場為辛苦的小球員加油打氣外也祝福比賽圓滿順利並致贈小禮物，適逢今年也是四年一度的足球年，黃偉哲市長非常欣賞英國球星貝克漢，認為他不但球技出眾、也相當謙遜有禮，完全沒有大牌球星的傲慢，充分發揮運動精神與做人處事的典範，對照其他職業大牌球星負面新聞不斷，稱貝克漢為足球先生當之無愧。台南目前也相當重視足球基層紮根的發展及推廣，也推崇安聯人壽積極推廣基層足球運動文化的企業精神，也希望足球風氣能在台南各地開花結果。

下午在北市大天母校區的台北賽區則是請到重量級貴賓陳時中部長前來開球，阿中部長除了親自上場與小球員較勁外，也接受小球員現場提問，有球員問阿中部長最喜歡的球員，大家都以為阿中部長平常公務繁忙一定沒在關注足球動態，沒想到阿中部長最喜歡的球員居然是中華女足的蘇育萱，因為「2022年亞洲盃女足賽」在印度開踢，在疫情肆虐下中華隊許多主力確診無法上場，蘇育萱2度破網率領全隊擊敗泰國隊。阿中部長也相當喜愛巴西隊，因為巴西是全世界拿到最多金盃的國家，有小朋友問阿中部長如何把足球練好，阿中部長表示，體力是最基本的，有好的體力才能把球技練好，並且好好聽從教練的指示，重要的是要尊重對手並服從裁判的判決。
阿中部長會後補充表示，他相當重視全年齡的運動，從幼兒開始打下基礎，奠定正確的觀念及態度，最好是活到老學到老。

冠名贊助商安聯人壽業務區協理王靜雯表示，安聯人壽在2021年成為奧運最大贊助夥伴後相當積極推廣全球的體育發展，隨著安聯小小世界盃在台灣的招牌逐漸提高知名度，希望能從幼兒足球進而到青少年的足球發展能更健全，因此也特別在今年增設訓練營，期望能培育出更多優秀的種子教師及社區優秀的足球人才，讓足球運動在台灣能被更多人看見。

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