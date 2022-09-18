張團畯確診後首秀 輕鬆封王稱霸

我是廣告 請繼續往下閱讀
在上午率先舉行的鐵人二項賽事中，「鐵人一哥」張團畯在照顧確診女兒後自己也確診，一直到8月底才恢復訓練，但張團畯今有使用「祕密武器」，由Cadex 開發的第一台鐵人三項專用的Cadex Tri，這輛剛在6月由東奧金牌挪威選手布魯門費爾特(Kristian Blummenfelt)在德國舉辦的SUB7計劃中成功以6小時44分25秒跑完226公里的「人類極限」中首度使用，而張團畯則成為世界上第二位騎上Cadex Tri參賽的車手。
鐵人兩項出發先跑賽道2公里後換自由車騎40公里，最後再跑10公里進終點，果然成為張團畯和捷安特盃常勝軍江立堯的天下，張團畯和江立堯一同先後騎進轉換區，在最後10公里路跑，張團畯就一路獨跑進終點，江立堯以1小時53分20秒屈居第二，張團畯說：「這是我第一次參加捷安特盃的比賽，超級累！雖然我確診的症狀並不嚴重，但因為才剛重新訓練才3周，大約才恢復75%的水準，今天自由車的難度相當大，為求保險不得不降低速度，但還是很開心能重新在賽場上復出。」
鐵人兩項女子組部份，2個月前才剛到軍功國小任教的前亞運國手易芳如，有趣的是她竟接下籃球隊教練重任，但她依舊保持每天騎2小時的飛輪下，努力維持穩定的實力後輕鬆完賽，她說：「我大約已經8年沒參加正式的比賽了，這次是跟練飛輪的朋友一同報名參賽，很意外還能拿到第一，我是騎車還可以，但跑步真的很陌生。」易芳如記憶中10多歲就參加捷安特盃，現在參賽和奪冠次數已經多到連自己都數不清。
接下來的小鐵人二項更加熱鬧，300多名小鐵人參賽，許多家長還特別幫小朋友製作加油海報，讓賽道旁更加熱鬧緊張。來自超冠的小四生、綽號「Meg(電影《巨齒鯊》)」的李予恩，橫掃跟她同組一起跑的男生，竟然率先衝進終點，讓先前才剛比完大鐵人的父親李政儒特別開心，李爸說：「Meg今年3月才去學鐵人三項，上周在梅花湖就獲分組第4，這是第一次比二鐵就首度拿下冠軍。」
「Meg個性就像電影『巨齒鲨』一樣，只要盯住獵物就不會放掉。」李爸說:「予恩從小就很好勝，從開始練鐵人三項後就進步很多，我現在游泳已經游不過她，她還跟我說『3年級破了全校100公尺紀錄，接下來她要破4、5和6年級的全校紀錄』。」問李予恩比賽前有信心拿冠軍嗎？她不假思索的點頭說：「我有信心！」
當然今天的小鐵人和Push Bike童樂會也吸引許多家庭總動員，連主辦的自行車新文化基金會執行長Sheron也讓小一的兒子陳俊翔參賽，Sheron說：「先前因為下雨又遇到疫情，所以，小朋友賽前才跑了兩次做準備，雖然跟小朋友說只要放鬆心情完賽完成鐵人精神就好，但看到他還能超越其他小朋友就覺得很感動。」
下午的Push Bike童樂會也是滿滿家長人潮，小小車手從2歲組經歷預賽．敗部復活賽和決勝賽多回合賽制，讓小車手都有多次上場比賽的經驗，當然在場邊的家長更是比小車手更激動，今在女生3歲組奪冠的小車手陳雨萱，父親是剛從美網返台的國際穿線師陳柏均，雖然女兒6個月前才剛接受「傑尼熊」教練鐘家赫訓練進步飛速，7月才開始比賽，捷安特盃已經是第4場賽事，但卻是首度封后，陳柏均說：「剛開始是要讓小孩子練核心力量，這樣未來她要做什麼運動都可以，Push Bike可以練到小朋友的平衡感和核心肌群，但小朋友一剛開始有點排斥，但逐漸有成績後就有成就感，現在是她自己想學。」