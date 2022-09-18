睡覺時遇到地震怎麼辧？內政部揭「正解」：別急著離開床
昨（17）日晚間21點41分，台東地區發生芮氏規模6.4地震，震源深度7.3公里，最大震度台東縣6強、高雄市5級、花蓮縣5級。不僅是當地近50年來規模最大的地震，也是今年觀測到震度最大的1次，昨夜至今晨仍餘震不斷，內政部也特別提醒民眾，若在睡夢中遇到地震來襲，正確的方式是「繼續留在床上。」
中央象局地震測報中心主任陳國昌指出，由於中央山脈變質岩地形相當堅硬，通常來說板塊擠壓碰撞的能量雖然會造成地質變形，但平時沒有太多的釋放，像昨天這樣一次釋放就容易引起強震。預估未來2天內在震央附近還有可能發生芮氏規模5.0以上的地震，4天內可能還有芮氏規模4.0以上的餘震，之後更小的餘震雖然還會持續數個月。
台東917強震全台有感，內政部也特別在臉書發文提醒可能會發生餘震，請大家提高警覺。並分享小知識，「如果睡覺的時候遇上地震，請繼續留在床上。地震發生時，應立即採『趴下、掩護、穩住』，保護頭部；如果在睡覺時發生，請待在床上，以枕頭保護頭部、頸部，直到地震停止。」
內政部進一步指出，睡覺時遇到地震的正確應變方式是留在床上，轉身臉部朝下趴著，縮起雙腳，並用枕頭保護頭頸，直到搖晃停止。（編輯：倪浩軒）