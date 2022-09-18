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《學長來竹北玩》第二彈 鄭朝方推公有停車E化做整套

▲民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方（左）邀學長、「熱血公民教師」黃益中（右）拍政見短片，要推動公有停車系統全面E化。（圖/鄭朝方團隊提供）
▲民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方（左）邀學長、「熱血公民教師」黃益中（右）拍政見短片，要推動公有停車系統全面E化。（圖/鄭朝方團隊提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-09-18 09:22:242022-09-18 09:26:14

民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方政見短片《學長來竹北玩》系列，在昨日首播後造成廣大回響。今日(18日)第二集「停車繳費要配大酒精 篇」接續推出；同樣以「停車得來速」為主軸的第二集政策短片，內容對話幽默又一針見血的點出竹北人對公共建設落後的無奈，短短時間轉傳率高居，民眾紛紛留言超有感。

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▲民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方，推出「公有停車繳費系統全面E化」的政見。（圖/鄭朝方團隊提供）
▲民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方，推出「公有停車繳費系統全面E化」的政見。（圖/鄭朝方團隊提供）
鄭朝方表示，影片中的「學長」就是他新竹高中的學長、「熱血公民教師」黃益中，透過小短片來傳達政見，不只要點出問題，更能快狠準「提出解方」，進一步也傳達他未來擔任市長，就是要「減低溝通成本，效率與務實並重」的市政執行決心。非常開心能跟「熱血公民教師」一同用創意實境短片來傳達理念，未來還會有各方意見領袖丶各領域網紅丶名人接力來力挺。

第二集「停車繳費要配大酒精 篇」承接第一集「升級市內e化停車辨識系統」內容，表達公有停車場沒有車辨系統，所造成的問題不只是開車進入停車場常按不到取票證明，造成不便。連要離開時一樣付費方式只能用現金，不能用行動支付或QRcode等無接觸支付；一般時期已經夠麻煩了，在疫情絕對讓人特別的無奈。

鄭朝方表示，這兩集一定都是竹北開車族最有感的窘境。竹北因科技產業的影響而壯大，也吸引非常多科技人移入，但在竹北市基礎公共建設上，卻沒有獲得科技所帶來的服務，這是一件非常諷刺的事情。因此，在這次竹北市長政見，除了提出要建構竹北便民e化系統，全面提升公所服務效率外，針對市管停車空間，更會力推透過科技力，全面升級e化停車系統，讓車牌辨識系統服務停車、繳費。「停車得來速，交給鄭朝方！」

鄭朝方也表示，非常感謝大家對《學長來竹北玩》系列的喜愛，相信大家對這些生活實境場景都有共感。而提出的政見絕對都是最用實際的方式，來幫助竹北「超進化」，希望能趕上過往建設的落後。同時，辦公室團隊也透漏，後續還有其他有趣的政策影像拍攝計畫陸續進行中，除了這一系列將陸續推出外，也請大家期待下一波影像。

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