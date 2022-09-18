關山50年最強震「很奇怪」！更大主震還沒來？氣象局回應
台東關山鎮昨晚發生芮氏規模6.4強震，中央氣象局地震測報中心課長陳達毅指出，這起地震截至今（18）日上午9時為止，已經發生47起大大小小的餘震，其中有2個規模達到5以上，不過發生的頻率及規模都在趨緩中，研判後續還會再發生更大規模強震的機率不大，但因為目前還無法預測地震，所以民眾還是要提高警覺。預估未來2天內當地仍有可能發生芮氏規模5以上的餘震，5天內有規模4以上的餘震，而這個地震序列大約會持續1個月左右。
由於在昨晚震央週邊10~15公里範圍內，過往近50年來鮮少發生地震，從1973年到昨日為止，僅發生過7起芮氏規模5.0以上地震，其中規模超過5.5以上的地震，更是只有在1998年出現過1次規模5.8地震，昨晚強震可說是當地近50年最大地震，釋放的能量相當於過去最大地震的30倍以上，連氣象局地震測報中心主任陳國昌都直言：「真的非常奇怪，一定有我們不知道的（地質）構造存在。」
陳達毅強調，這起地震成因，主要是菲律賓海板塊擠壓歐亞大陸板塊，長期累積能量後斷層受不了應力擠壓而錯動釋放能量，從震央位置研判，雖然鄰近池上斷層，但兩者應該沒有關聯，很可能是中央山脈底下的斷層系統釋放能量所致。
另外，目前已經發生的47起餘震中，按照地質與位置區分，有3個發生在花蓮境內的地震被列入關山強震的餘震。而在今日清晨6時5分在高雄桃源區發生芮氏規模4.0地震，陳達毅說，由於震央位置距離較遠，且不屬於統一個地質系統，因次不算是昨晚地震的餘震。