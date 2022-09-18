解決士林、北投交通　陳時中拋「快暢通」10年計畫

民進黨台北市長參選人陳時中今（18）日召開「士林、北投前瞻路網10年計畫」記者會，拋出「快暢通計畫」，包括洲美快高架橋南延接中山高、北端跨越承德路口、百齡橋抬高改建、拓寬通河東西街為綠色心通廊等計畫，期盼能夠透過交通運輸提升都市更新並改善生活品質，用最熱情的政見回應居民。
陳時中表示，現有士林、北投共有52萬人口，發展中區域包括90公頃的科技園區，但圓山路廊隘口受制於基隆河與淡水河切割，路網發展並不完整，盤點問題包括洲美快速道路未直接連結國道1號且受多處路口干擾，此外承德路也受到密集路口干擾，運輸效率不佳，加上新生北路、中山北路向北匯集為中山北路，僅能服務士林地區，因此推出解方。
陳時中表示，這項「快暢通」計畫為士林北投前瞻路網10年計畫，快的部分為洲美快平交改立交南延直上中山高，暢是百齡橋抬高重建、基隆河排洪順暢，通代表拓寬通河西、東街接市區成為綠色新通廊。時程部分，洲美快橋樑延長預計花費5年半、百齡橋改建約6年半、通河西路拓寬預估6年半與通河東街7年。
陳時中表示，要發展一個區域的時候，要評估道路與交通才能夠永續發展，交通問題若能夠亡羊補牢也好，但是現在政府卻覺得「沒救了」，認為執政者應該提出解方，為了市民來爭取；另強調，上述政策在自己第一任市長一定會動工，負責任地提出相關政策，先行解決有發展性士林北投科技園區交通，「用最熱情的政見回應當地居民」。