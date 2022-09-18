環保署與攜手13國駐台代表淨灘　清出382公斤垃圾

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張子敬提到，今年4月，獲總統蔡英文指派擔任特使，代表台灣出席在帛琉舉辦的「我們的海洋大會」，以「向海致敬」政策主軸，透過9個部會、15個機關及地方政府進行海岸清理分工並推動漁業廢棄物漁網具源頭減量，向國際社會分享我國解決海洋污染的方法與成果。
歐洲經貿辦事處處長高哲夫表示，歐盟每年與聯合國攜手推動全球淨灘活動，共同維護一個健康、永續的海洋，經過一周「歐盟氣候行動週」活動（EU Climate Action），以實際行動保護海洋生物多樣性，努力於減少和避免海洋垃圾產生，符合歐盟綠色新政和氣候中和目標。
環保署說明，海洋廢棄物議題近年受國際關注，除了設法減緩海洋污染，更要持續推動「資源循環零廢棄」，在今年環保署也特別準備了由台灣各地淨灘所蒐集海廢寶特瓶作為原料製成的「潯寶衣」，贈送給每一位淨灘參與者。
環保署解釋，潯寶衣有高達96%材料來自海廢寶特瓶，尤其海廢歷經海水浸泡及陽光照射，需要處理的程序更複雜，與陸地上的寶特瓶相比，一般陸地寶特瓶只要8支就可做1件衣服，但海廢寶特瓶需要至少20支才能做1件，再利用過程極具困難，希望民眾理解廢棄物源頭減量、關心海洋環境的理念與責任。
環保署分享，本次淨灘活動特別結合循環杯業者，提供參與者使用循環杯、餐具來盛裝飲食，讓飲料杯不再喝完就變成垃圾，減少一次性廢棄物產生，期望大眾除了參與淨灘活動外，更應一起重視氣候變遷議題，由生活身體力行響應廢棄物源頭減量，簡單改變習慣就能有助於維護海岸環境及生態，還給地球一個乾淨的海洋。