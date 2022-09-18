年輕人支持度超越藍綠參選人 黃珊珊：別把年輕人當禁臠
2022年地方縣市首長選戰在即，其中首都台北市長選戰，更被外界格外關注。根據多份民意調查結果顯示，柯文哲的接棒者、前副市長黃珊珊，在年輕族群中獲得最高的支持度，也引發各界討論。對此黃珊珊表示，政治人物不該再把年輕人當作容易被帶風向的禁臠，而是要告訴他們「我可以把你帶到哪裡去」。
黃珊珊今（18）日上午出席台北牛肉麵國際大賞活動，並於會前接受媒體訪問。被問到年輕族群支持度比藍綠兩黨的台北市長參選人都高，不過年輕族群通常是投票率較低的部分，要如何把年輕人催出來投票？對此黃珊珊則表示，這次九合一選舉還有一個最重要的，就是18歲公民權的公投，且是藍綠在立法院都有共識的項目之一，因此在大肆宣傳的情況下，年輕人應該更加在乎公民權的下修。
黃珊珊直言，大家都一直以為年輕人會受到帶風向的影響，但現在年輕人們的資訊來源相當豐富，他們不會完全盡信單一消息，而是會去找資料；遇到網路上的言論攻擊時，他們也會獨立思考。「他們現在會去搜集不同的立場，反而他是一個非常開放，且吸收能力、判斷能力有時候比一些大人還要厲害。」
黃珊珊說，政治人物不要再把年輕人當成自己的禁臠，「不要把他當成你可以帶風向的對象，而是你要提供完整的未來，告訴他們『我可以把你帶到哪裡去』。」