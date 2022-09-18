地震為何「掀巨浪」？高雄24樓無邊際泳池驚恐瞬間揭秘
台東關山昨晚（9/17）發生芮氏規模6.4地震，且地震深度為極淺層僅7.3公里，是台灣改制後首次出現「6強」的震度，也是今年最大震度，幾乎全台有感。位於高雄市的承億酒店今年9月才剛開幕，未料碰上超大地震，位於飯店24樓的無邊際泳池被拍到「掀起巨浪」畫面，在網路上瘋傳，嚇壞眾人。對此，《NOWnews今日新聞》記者實際去電求證飯店業者，對方指出當天確實有70-80人在泳池現場，飯店也第一時間做出安全措施應對，館內設備目前也沒有問題，請外界安心。
中正大學地震研究所副教授石瑞銓指出，由於昨晚關山強震屬於極淺層地震，這類型地震的特性就是會產生多的「表面波」，如同海浪般一波接一波往外傳遞，民眾感受上就很明顯感受到劇烈的左右搖晃，持續時間也很久，尤其高樓會特別明顯。相較於北部地區，這次比較靠近震央的南部民眾，過往比較少類似大地震搖晃的經驗，所以感受上會特印象深刻。
高雄「承億酒店TAI Urban Resort」是由承億集團攜手高雄市立圖書館總館，推出總圖二期會館計畫，也是全國第一個與民間合作的圖書館BOT案。館內不僅有三家主題餐廳、高級酒吧，此外最吸引人的莫過於「高空懸挑透明無邊際泳池」，還沒開幕就掀起超高網路話題，。今年8月才開放預訂搶先體驗，9月開放民眾入住，試營運期間就獲民眾4.6顆星好評。
沒想到這回碰上大地震天搖地動，無邊際泳池被當天在場民眾拍下「掀起巨浪」畫面，整個泳池水面前後狂搖，畫面中還可清楚聽到遊客驚慌失措的尖叫聲，場面有如末日電影一般。對此飯店業者向記者指出，當天確實有包場的活動，現場大約70-80人，不過業者強調：「地震發生第一時間，現場工作人員就迅速開始疏散顧客，顧客回房後也有一一去電房間詢問還有沒有其他狀況，目前收到的回到都是有驚無險。」
此外，發生如此大規模的地震，業者也強調飯店樓房是高雄市政府配合建築團隊以最高規格建成的，地震當時飯店安全部門也立刻逐一樓層檢查設備是否正常。業者也說自9/1試營運以來都頗受遊客歡迎，昨晚是客滿狀態，所幸地震襲擊有驚無險，業者也感謝外界關心。