加油要快！明起汽、柴油各漲0.2元、0.1元

台灣中油公司宣布，自明（19）日起，汽、柴油各調漲0.2元及0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升26.9元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收3.5元及4.8元。
台灣中油表示，本週受七大工業國組織（G7）擬對俄國石油價格設定上限以及石油輸出國組織(OPEC)看好全球石油需求續增等因素影響，導致國際油價上漲。本週浮動油價調整原則的調價指標7D3B週均價上漲0.68美元，新台幣兌美元匯率貶值0.234元，國內油價依公式計算漲幅為1.20%。按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲3.7元及4.9元，為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收3.3元及4.6元。
中油指出，由於吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.5元及4.8元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲0.2元及0.1元。
中油說明，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整3.5元及4.8元均由台灣中油吸收，累計至8月底止，台灣中油共吸收約317.9億元。