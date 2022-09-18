否認有「鍾東錦條款」 朱立倫：違紀輔選一定黨紀處分
國民黨主席朱立倫今（18）日上午，出席黨內苗栗縣長參選人謝福弘的競選總部成立大會，並於會後接受媒體訪問。被問到日前傳出國民黨內疑似將設立「鍾東錦條款」，只要經地方黨部報備，黨員就可以替非同黨參選人助選，原因在於苗栗縣太多黨員力挺鍾東錦。對此朱立倫則予以否認，表示消息都是謠傳，只要違紀助選，經地方黨部呈報就一定予以處分。
朱立倫今日上午出席謝福弘的競選總部成立大會，會後接受媒體訪問時，被問到整合苗栗地方基層是否有信心？朱立倫則表示，目前都還在努力當中，而且距離選戰還有約70天的時間，謝福鴻與苗栗的幹部們一定會努力團結勝選，「最重要大家每一位藍軍的朋友，每一位支持國民黨的朋友，大家一定要團結一致。」
而外傳因為苗栗地區，支持原國民黨籍的苗栗縣議長鍾東錦參選縣長的黨員眾多，黨內也因此通過「鍾東錦條款」，只要經縣市黨部專案同意者，就不會受到「違紀輔選」的懲處。對此朱立倫則予以否認，強調從來沒有這樣一個條款，並直言國民黨對於所有違紀參選人的，都有既定的黨章、黨綱規定，黨紀的維護是從來不能改變的，「對於各地違紀助選，我們一定根據各地縣市黨部呈報，一定予以處分。」