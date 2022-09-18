高美館《野放途》11位高雄藝術家聯手呈現南方當代藝術
高雄市立美術館9月17日起至12月18日推出《野放途》展覽，邀請11位與高雄深具淵源的在地藝術家，以繪畫、立體、裝置以及觀念行為等多元創作手法，共同構築出南方當代藝術的多重面貌。
《野放途》反映和揭示「創作來自於生活」這一概念，從「漫遊」、「蔓生」、「蔓蕪」三個子題出發，邀請王武森、王國仁、李明則、林純用、林慶芳、柳依蘭、張恩慈、莊明旗、陳云、黃法誠、劉秋兒等11位藝術家，他們由50世代橫跨至90世代，以多元的創作面向，帶出每位藝術家的生活經歷和創作歷程，講述一則則吸引人去閱讀的創作故事。
高雄市副市長史哲表示，高美館此次推出的《野放途》深具南方當代藝術的氛圍，在面對嫁接網路社會的大環境裡，大膽放手策展正是一座新世代美術館所肩負的重要任務；隨著即將開通的輕軌建設，高美館透過周邊交通發展，將由「點」串連輕軌成「線」，再擴及全高雄文化機構而成「面」。
高美館館長李玉玲表示，《野放途》由高美館內的資深策展人吳慧芳策畫，以全然迥異的面向，透過多元觀照的方式來觀察和呈現各個層面的發展現況，邀請大家前來欣賞這群在地藝術創作者自然生猛並深具爆發力的創作。
參展藝術家之一的王國仁說，從小期待自己作品有一天能進到高美館展出，如今他磨刀霍霍40年終於實現夢想之一，高雄藝術家自然、易親近、親民的創作風格，呼應展覽以《野放途》作為命題，更恰好地呈現了創作者們質樸純真的創作精神。