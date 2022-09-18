快訊／本土確診＋39330！死亡個案增39人　境外移入239例

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指揮中心指出，今日新增39例本土病例死亡個案，為24例男性、15例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、36例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月27日至9月15日，死亡日期介於9月3日至9月15日。
指揮中心說明，今日新增239例境外移入個案中，為131例男性、108例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(9例)、土耳其(5例)、美國(3例)、泰國、柬埔寨及印度(各2例)、新加坡、香港、希臘、孟加拉國、日本、荷蘭及韓國(各1例)移入。另209例感染國家調查中。入境日期介於今年8月19日至9月17日。
指揮中心統計，截至目前國內累計17,168,035例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,190,431例排除)，其中5,970,438例確診，分別為32,194例境外移入、5,938,190例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計10,548例COVID-19死亡病例，其中10,532例本土，個案居住縣市分布為新北市2,220例、臺北市1,184例、臺中市1,064例、高雄市985例、桃園市805例、臺南市803例、彰化縣618例、屏東縣423例、雲林縣329例、南投縣307例、苗栗縣267例、嘉義縣250例、基隆市228例、宜蘭縣218例、花蓮縣183例、嘉義市171例、新竹縣168例、臺東縣148例、新竹市112例、澎湖縣30例、金門縣19例；另16例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。