英女王國葬前夕！憂《全面攻佔》真實上演　維安最高警戒

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女王國葬預計出席的賓客包含美國總統拜登（Joe Biden）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、韓國總統尹錫悅、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen），中國國家副主席王岐山、日本德仁天皇夫婦、西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）等，不過英國外交部出於安全因素，目前拒絕公布完整賓客名單；但《BBC》點名包含美國總統拜登、以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）都是高風險目標。
由於西敏寺平常並無常設安全戒備，而全球民眾都能夠藉由王室安排的電視轉播觀看國葬活動，因此這個元首雲集的國際級公共活動也成為恐怖主義分子試圖攻擊的目標。目前英國維安措施已經擴大到前所未有的規模，警方已偕同英國政府、王室與其他專業組織合作，並和世界領導人及其維安團隊合作協調維安保全計畫。
報導指出，全英國各地超過2000名警官已被調派前來協助，支援人力規模非常龐大，包含特警、警犬隊與皇家海軍陸戰隊皆投入戒備，倫敦地區的大都會警察與首都外的地區警力將會負責主要維安戒備工作，屆時會在西敏寺附近建築屋頂、監控中心等地持續透過望遠鏡和監視器進行監控，尤其是泰晤士河上蘭貝斯橋排到南岸這段，瞻仰女王靈柩的聚集人潮特別容易成為維安角，其群眾人數、潛在騷動和推擠行為皆是監控目標。
受雇的民間保全公司則同樣投入成千上百人力，負責維護排隊現場秩序，至於武裝警察則是鎖定被視為保安最脆弱的環境、禮堂內等地進行戒備，同時也被秘密部署在多個警戒區域，英國陸軍特種部隊也會在現場保持待命狀態。
此外，警方也要求公眾以「提高警覺」做為第一道防線，同時在倫敦市中心部署超過36公里的路障，包含西敏區街頭所有的電線桿、下水道蓋頭都一一打開檢查，確認並無自製爆裂物後再密封；至於英國安全機構「軍情五處」和政府通訊總部則會在幕後監視可能參與恐怖主義的可疑人士或在維安脆弱點額外監視可疑行為，預計有超過1500名軍人會在西敏區部署，屆時也會派遣軍用直升機巡邏上空。
女王國葬前已有34人因各項罪行遭警方逮捕，但警方強調這些人並非高喊「你不是我的國王！（Not My King）」的反君主體制份子，警方表示明確已確保所有派遣到倫敦的警界同僚，清楚理解人民有抗議的權利。