等公車不無聊　中市候車亭造型飆創意

▲大里區瑞城國小前的這座積木公車候車亭，吸引網友與遊客專程搭車來拍照打卡(圖／交通局提供2022.9.18)

台中市去年公車運量仍有近8000萬人次，公車族等車的候車亭出現新風貌，台中市政府交通局將公車候車亭打造成公共藝術，化身為大榕樹、積木、巨型棒球，還有會人臉辨識的候車亭，讓乘客等公車更具趣味性，創意候車亭也成為街道的亮點景觀。





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交通局指出，候車亭具遮風避雨功能，提供公車進站時間資訊，交通局為等待公車的過程創造美好記憶點，持續提升台中候車環境，除了在合適地點新建候車亭，也積極改善老舊候車亭，部分候車亭更融入地方特色進行主題美化。





交通局長葉昭甫表示，台中市獲得國際棒壘球總會肯定為世界棒球之都，候車亭吹起棒球風，洲際棒球場前設計棒球風格的候車亭，立體的球棒造型超吸睛、「捷運文心崇德站（崇德路）」附近的候車亭，展出中信兄弟球星及吉祥物主視覺，民眾搭公車時順道拍照打卡，支持台中在地球隊，市民行走城市間感受濃濃的棒球氛圍。





另外，位在大里區瑞城國小前有座積木公車候車亭，小朋友上下學搭公車，為童年歲月留下深刻印象，放大版的積木候車亭形成城市地景，還有網友與遊客專程搭車來留影。





瑞城里長蔡昭奮指出，全市第一座的積木候車亭，運用幾何方塊的設計變成該里地標，豐富街道景觀，與一般候車亭相較，交通局顛覆傳統，令人耳目一新，盼擴大其他地區的候車亭也有創意作品。





交通局提到，台中市獲好評的特色候車亭，還有位在大甲火車站前的樹屋候車亭，以榕樹葉為意象打造、台中高工站前「幸福公車」，粉紅色系外觀超顯眼，聞名的逢甲商圈前候車亭，以夜市小吃大腸包小腸、章魚燒等小吃裝飾，候車亭加值行銷夜市美食。





交通局說，候車亭與在地特色結合，科技化大升級，交通局在「公共資訊圖書館(五權南路)」站，推出整合智慧科技與外觀造型於一體的特色候車亭，與公共資訊圖書館合作，每月提供館內新書介紹及活動訊息，建置人臉辨識鏡頭，播放符合觀看對象宣導內容及活動訊息，成為會飄書香的候車亭。





對候車亭改變新風貌，逢甲大學運輸與物流學系教授林良泰表示，美化都市景觀與交通功能，一舉數得，結合當地特色設計，如洲際棒球場棒球特色，美術綠園道、國美館與草悟道都適合選定候車亭設計，候車亭不只是等車的地方，也能提升公共藝術，增加民眾美學素養。



