汪東城辰亦儒重演終極一班！謝和弦戰力破萬 4字開砲了
汪東城、辰亦儒，兩人原是「飛輪海」的成員，因電視劇《終極一班》聲名大噪，近年來也逐漸把事業重心轉往中國。日前，兩人特地穿上多年前的戲服再度合體，勾起大家不少回憶，怎料，卻釣出歌手謝和弦開砲，讓網友們紛紛驚呼「這才是KO榜第一吧！」
辰亦儒日前邀請汪東城合作直播「帶貨」（台譯：叫賣），並以多年前兩人拍攝《終極一班》為主題成功掀起話題，更幽默拍攝許多短片，勾起許多人的回憶。13日辰亦儒更在微博上大讚汪東城，是個義不容辭的好兄弟。
相關影片曝光後，也被媒體在臉書上轉發，引起大家熱議。怎料，謝和弦直接跑來底下留言：「中籍一班。」讓許多網友見狀紛紛笑歪，「這殺傷力直接KO排行榜第一名」、「這殺傷力是T0了」、「不用猜都會來！哈哈，哈們」、「這才是Ko榜第一吧」、「中籍宿舍X。」
據了解，2005年拍攝的《終極一班》成功捧紅「飛輪海」成員汪東城、辰亦儒、吳尊、炎亞綸，以及其他不少藝人，無厘頭又中二的劇情也廣受大家好評，後續更衍生出「終極宇宙系列」，謝和弦也在《終極一班》、《終極一家》、《終極X宿舍》和汪東城同台演出過。不過愛台意識強烈的他，過去也有好幾次公開嗆過汪東城等多位赴中發展的台灣藝人。（編輯：詹鎰睿）