毒品再犯率高！台師大提「精準司法轉向處遇」可有效改善

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羅秉成表示，「再犯防止推進計畫」強調以三斷「斷人流、物流、金流」達成「死亡率、新生率、再犯率」三降目標，期盼能透過整合跨機關、跨部門等公私協力，達成再犯預防與社會復歸的目的。
王卓鈞直言，毒品是徹底根本解決社會問題的絆腳石，看到毒品再犯問題嚴重，自2020年與台師大設立研究中心，共同攜手提倡多元處遇、降低再犯、與協助藥癮者復歸社會。司法官學院院長柯麗鈴也強調，應該把讓社會產生「不離不棄的力量」，作為協助施用毒品者戒除毒癮制度設計的核心思考。
依據法務部保護司報告統計資料，雖然毒品新生人口自106年到109年減少4699人，但政府仍面對了施用毒品者高再犯、高復發的挑戰，追蹤至2021年，施用毒品受刑人毒品施用的2年內再犯率達51%，2年內整體收容人與受緩起訴處分者再犯率共計44.3%。
為了有效改善再犯率，法務部保護司科長彭洪麗指出，法務部已提出「貫穿式保護」、「收容人處遇與轉銜」等計畫，配合衛福部「復歸社會整合」、教育部「兒少防護網絡」等合作架構，期望能減少再度施用毒品1124人。
李思賢則推動「精準司法轉向處遇」，以人為中心，使用AI人工智能進行毒品成癮問題之評估，再予以分流到適當處遇等前瞻思維，為政府提出的「再犯防止推進計畫」所重視與納入。
「科技始終來自於人性」，李思賢解釋，採用人工智能評估以人性觀點出發的再犯風險與醫療需求設計處遇方案，可以減少30%至50%的毒品再犯，目前在台師大成癮研究中心與法務部司法官學院的共同努力下，已經利用AI進行毒品再犯預測模型、建立再犯軌跡，研發成果豐碩。期待在整合國家毒品資料平台後，能更進一步擴大AI在司法決策上的應用，幫助毒品施用者正確評估與分流，進入有效的多元處遇內容中，幫助成癮者順利復歸社會。