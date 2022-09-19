防災包該怎準備什麼？5大重點一次看：「012」分級不出錯

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重點1：糧食（利用循環儲糧法）
「循環儲糧法」其實就是指「隨時添購日常所吃的東西」，不僅可以保有食品的新鮮，萬一災害來臨時，也能持續過著接近日常的生活。例如速食包、速食雜糧粥品、分袋包裝的堅果果乾，都十分適合作為緊急糧食，且方便食用，屯貨起來也較不必擔心放到壞掉。如果擔心屯食物屯到過期的民眾也可以不用擔心，因為這些乾糧類的東西平時也可以當零嘴吃，所以平時放在家裡也可以當下酒菜或看電視配的零食。
重點2：照明
若災害發生於夜晚，光源的照明就十分重要。現代人雖然手機與平板電腦不離身，但考慮到意外發生時，充電可能面臨的不易，建議居家仍可依據人數準備多支LED手電筒。例如無印良品的LED手電筒僅一顆3號電池即能使用，直立擺放時還能作為簡易照明，停電時放在廁所、房間或廚房都合適。
重點3：生活用品
生活用品一般平時民眾就都會準備著，不過這裡所說的生活用品意思指的是「居家日用品添購時多買一份」，像是攜帶型牙刷組、漱口杯、手帕、毛巾、紙手帕等，放在家裡不僅逃生時有備無患，平時外出遊玩也可以拿來使用喔！
重點4：衣物
這裡指的「衣物」特別指的是貼身衣物，防災包裡最好準備多套換洗貼身衣物，以便在外不方便清洗；此外外套也要記得多帶一件，以防深夜在外氣溫不定，多準備著才可輕鬆對應可能的日曬或日夜溫差。
重點5：收納
這邊不是指你平時在家的收納空間！考量到各式物品零散四處，意外來臨時要趕在第一時間收整實在不易，建議民眾可放在統一且易於拿取的地方，個人可使用後背包收納自身重要物品，全家人的用品則可放置於耐壓收納箱，不僅堅固耐用，平日也可當作座椅，在極端環境下發揮到最大作用。
我們永遠不知道明天與意外哪個先來，這時多一份防災意識和防災包準備工作就相當重要。MUJI無印良品也意識到這點，特別與當地消防局合作，在921大地震周年前後各舉辦3場「Open MUJI」防災講座，分別在美麗華、金典、岡山門市舉辦，希望民眾透過專業消防警察人員分享的防災教育及居家防護體驗，了解災害發生時正確的對應方式，報名參加還可獲贈台灣限定防災手帕一只。
另外，一般民眾若覺得整理防災包很複雜，台灣防災產業協會秘書長黃少薇提供「012」的分級口訣，分別對應「一天份」、「三天份」、「七天份」的整理防災包方法。黃秘書長指出，「0級」其實就是民眾每天揹出去的包包，平時上學、上班就隨身帶著，裡頭應該要裝有常備藥品、水、身分證明等，以防出門在外臨時有什麼意外就能派上用場。
「1級」指的則是當意外來臨需要3天左右不能返家時，口罩、身分證明、暖暖包、乾糧、水應都要帶齊，「1級避難包」通常也是最宣傳的最廣為人知的避難包，民眾平時應都要在家中、公司等準備一份，以防不時之需。
最後，「2級」則已經要準備7天份的物資了，不過說到這裡民眾可能會納悶：「七天怎麼可能知道要準備什麼？」對此黃秘書長解釋：「其實就把他想成『防疫在家隔離』即可。」在家隔離時會使用到的東西在這個等級都必須備齊。黃秘書長表示，民眾只要遵循這個口訣，這樣就在意外來臨時就能有效率且安心避難。