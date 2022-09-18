民調支持度高過對手逾四成　陳其邁施政滿意度高

距離年底九合一大選只剩不到70天，有媒體公布高雄市長選戰最新民調，現任市長陳其邁與柯志恩支持度分別為62.8%和15.7%，雙方差距達47.1個百分點，而在施政滿意度部分，陳其邁則獲得74.3%的市民給予肯定。
有熟悉政治圈的人士就表示，今年南部選情普遍很「冷」，其中高雄國民黨是由柯志恩對上現任市長陳其邁，雖然國民黨稱柯志恩和高雄有地緣關係，但地方民眾的確對柯志恩不熟悉，很難「熱情」起來，從近期幾份民調就可以看出陳其邁領先柯志恩都有一定的距離，但民進黨仍不能放鬆，部分藍營的支持者可能尚未表態，而藍營還是有其基本盤，尤其是在議員選戰打下的基層實力，目前藍營在議會過半的實力仍不可小覷。
對於近日曝光的種種民調，柯志恩日前也說所有的民調都是參考值，數字或許有點冰冷，但到處去接觸感受到的卻是非常多的熱情，自己也有做自己的民調，跟現在的民調數字是有差距的，現在能夠做的就是把自己的理念和願景儘量告訴所有人，一切都是參考，會努力往前邁進。
陳其邁陣營的幕僚則表示，任何民調結果對市府團隊都是重要的施政參考，解決市民問題是市長最在意的事情，市長帶領市府團隊以兩年拚四年的精神，把握每一分每一秒，實實在在做好市政工作。