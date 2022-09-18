池上連續2個5以上餘震！氣象局鬆口氣：更大地震機率降低
台東池上鄉今（18）日下午1時19分發生芮氏規模5.9地震，地震深度僅11.1公里，包括南投、彰化、雲林、嘉義縣市、台南市、花蓮及台東等8縣市國家警報大響，距離震央最近的花蓮富里測得5強的震度，台東成功最大震度也有5弱，連台北市也測得2級震度。緊接著在下午2時32分台東池上又發生芮氏規模5.6地震，深度也只有7.7公里，台東海端及花蓮富里最大震度4級，2起地震都導致全台明顯搖晃。中央氣象局地震測中心主任陳國昌指出，池上今日下午這2起規模5.9及5.6地震都是昨晚（9/17）關山規模6.4強震的餘震，而規模5.9是截至目前為止最大的餘震，不過這樣的大型餘震有助於加速釋放能量，讓地震序列能提早趨於緩和，再發生更大規模地震的機率明顯降低。不過陳國昌也提醒，未來1到2天內仍有可能發生規模5以上的餘震，請民眾要特別留意。
從昨晚9時41分關山鎮發生芮氏規模6.4強震之後，迄今餘震發生次數已經超過60次，其中深度最淺僅5公里左右，最深也不過11到12公里，都屬於級淺層的地震，因此民眾感受到搖晃會比較明顯。而截至目前為止共發生3起規模超過5以上的餘震，分別是5.5、5.3以及最近的這次5.9，其中又以今日下午這起事最大的餘震。陳國昌指出，昨日6.4強震發生後，除了上述的3個規模5以上餘震以外，絕大多數都以中小型地震為主，10多個超過規模4以上，其餘40多個都在規模3左右。
陳國昌強調，「如果都維持很小的餘震，地震序列可能會拖得比較長，反而不利於地底應力平衡。今日下午這起大規模餘震雖然搖晃很大，但能一次釋放較大的能量，不僅可以加速地震序列趨緩，另一方面也降低之後發生大地震的疑慮，只要沒有重大災情影響，其實還蠻好的。」
陳國昌強調，雖然原先評估昨晚6.4強震與池上斷層無關，從昨晚迄今，氣象局觀察到不少餘震都發生在池上斷層東側的方向，加上過去研究推測，池上斷層在地底也有可能有朝西的盲斷層出現，因此從昨晚到今日的地震序列很可能與池上斷層有「間接關聯性」，後續還需要進一步調查確認。不過在此之前，未來2天內還是有可能有比較大規模的餘震出現，民眾務必要做好防範準備。