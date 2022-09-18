中重症＋157！新增2歲男童MIS-C 確診一個月後急診住院
中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增39,569例COVID-19確定病例，分別為39,330例本土個案及239例境外移入；另確診個案中新增39例死亡。發言人莊人祥表示，本日死亡個案中沒有較特殊的年輕案例，而本日新增中重症157人，其中有一位2歲男童為MIS-C個案，經過治療後病情好轉，預計今日可以出院。
指揮中心指出，今日新增39例本土病例死亡個案，為24例男性、15例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、36例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月27日至9月15日，死亡日期介於9月3日至9月15日。另外今日新增中重症157人。
莊人祥表示，新增中重症個案中有一位2歲男童為MIS-C個案，曾接種過1劑疫苗，沒有慢性病史，8月13號確診，9月5號起有發燒腹瀉等症狀，9月10號急診就醫，收治住院，當時X光顯示有兩側輕微肺炎，抽血檢驗黴漿菌是陽性，診斷是黴漿菌肺炎。住院後持續出現發燒、腹痛、紅眼等症狀，診斷疑似為MIS-C個案，9月15號轉診至醫學中心，病況好轉，預計今日出院。（編輯：倪浩軒）
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