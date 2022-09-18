「迪士尼公主」降臨信義區 好久不見關穎力挺王思佳現身
節目《玩美研究室》由「王美」王思佳主持，首度跟迪士尼合作走到戶外，昨（17）日在時代百貨前進行「做自己的公主街頭秀」，由王思佳扮演「睡美人」、關穎扮演「茉莉公主」、茵聲扮演「貝兒」、台版渡邊直美Amanda扮演「仙杜瑞拉」、東京奧運拳擊銅牌的黃筱雯，則扮演的「小美人魚艾莉兒」，活動主持人Albee把自己打扮成壞皇后，5位公主從黑幕中現身，引起現場粉絲尖叫，讓粉絲興奮直呼：「沒想到在台灣能看到真人版的公主。」
王思佳從小就有「公主夢」，很愛穿著澎澎裙，「我在家就是公主，我妹是僕人，弟弟是侍衛，我媽就是母后，她都會吼我『王思佳你又在幹嘛了』？」現在王思佳買了很多公主系列玩偶要女兒認識，女兒把娃娃拿起來親的瞬間令王思佳融化 。
關穎久未跟粉絲見面，力挺好閨密王思佳盛裝出席，打扮成阿拉丁裡的「茉莉公主」百萬 YouTuber茵聲，則說自己的個性跟「貝兒」很像，平時很勇敢，很照著自己的心去做自己覺得對的事情，不太會在乎別人的眼光及輿論。
Amanda扮演「仙杜瑞拉」自帶閃耀光芒，「勇敢追愛這點跟我滿像的。灰姑娘的故事跟某些女性的成長經歷有些相似，從小可能會因為外型被欺負或言語攻擊，導致沒有自信、自卑，也都渴望有一個神仙教母可以解救自己，讓我們看到最好的自己，並且獲得自信。只要你願意給身旁的人多一點肯定、正面的鼓勵與支持，就會像施了魔法一樣，讓身邊的人充滿自信與希望。」