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大賺女王觀光財？倫敦飯店翻倍漲價　排隊手帶炒至252萬

▲英國女王伊莉莎白二世國葬將於19日舉行，大批遊客湧入倫敦以來，相關觀光財收入源源不絕。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國女王伊莉莎白二世國葬將於19日舉行，大批遊客湧入倫敦以來，相關觀光財收入源源不絕。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

2022-09-18 15:48:38

英國女王伊莉莎白二世國葬將於19日舉行，這次葬禮預計會有超過200個國家元首或王室成員前來悼念，英國外交部預估將帶來數十萬民眾湧入倫敦街頭瞻仰女王儀容。作為英國旅遊經濟重要一環，女王卸下后冠的最後巡禮也發揮「皇室經濟刺激」（Royals Economic Boost）效應，預期為國家帶來可觀收入。

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從餐廳、酒吧到觀光禮品店，英國皇室粉絲們可以發現女王的臉被印在大大小小的海報、郵票和馬克杯上。隨著女王靈柩從蘇格蘭回到白金漢宮（Buckingham Palace）停靈，倫敦湧入了大量排隊人潮只為了能瞻仰女王最後面容，這條隊伍也被稱為「伊莉莎白線」（Elizabeth line）和耗費13年建成的倫敦鐵路同名，現場排隊人龍眾多就連政府也呼籲民眾別再加入排隊了。

▲▲英國女王伊莉莎白二世國葬將於19日舉行，大批遊客湧入倫敦之際，禮品店推出更多皇室周邊商品（圖／美聯社／達志影像）
▲英國女王國葬期間吸引大批遊客前來悼念瞻仰。（圖／美聯社／達志影像）
不僅當地民眾前往白金漢宮附近綠園（ Green Park）獻花致意，許多遊客也特地從美國、印度等地飛來，意外推動倫敦市中心的飯店訂房需求。根據英國訂房平台「Hotelplanner」指出，自女王葬禮以來當地旅館入住率達95%創下新高，部分飯店房價更翻漲整整一倍；倫敦各式紀念品、禮品店也急忙推出女王的各種周邊商品，吸引民眾蒐集、遊客搶購，泰晤士河畔的咖啡店更是提前2小時，自早上7點一路忙到傍晚，本周繁忙程度遠超過2002年女王母親過世期間。

▲▲英國女王伊莉莎白二世國葬將於19日舉行，大批遊客湧入倫敦之際，禮品店推出更多皇室周邊商品（圖／美聯社／達志影像）
▲禮品店也藉機推出更多皇室周邊商品。（圖／美聯社／達志影像）
另外《衛報》也指出，ˊ這股搶購紀念品的風潮，就連排隊進入倫敦西敏宮（Palace of Westminster）瞻仰女王靈柩的「手帶」都成為人人搶購的對象，原本該手帶是英國相關部門發放用於人流管理的信物，手帶上的顏色和號碼每天都不同，用來記錄民眾是何時排隊的，也方便民眾可以暫時離開人龍，到洗手間或外出吃東西。不料手帶卻被有心人士丟上拍賣平台eBay競價，有部分商品更被炒至7萬英鎊（約新台幣252萬元），價格更因數字、日期甚至手帶顏色而有所差異。

▲▲英國女王伊莉莎白二世國葬將於19日舉行，大批遊客湧入倫敦之際，禮品店推出更多皇室周邊商品（圖／美聯社／達志影像）
▲河畔咖啡廳從早忙到晚，服務大批為了女王而來的民眾與遊客。（圖／美聯社／達志影像）
《美聯社》指出，英國本來就是熱門的國際旅遊勝地，隨著英國政府放寬邊境限制與防疫規定，英國旅遊熱潮逐漸起色，再加上英鎊貶值吸引了大批手握強勢美元的美國遊客造訪，對於俄烏戰爭與脫歐衝擊的英國政府與企業來說，這筆觀光財可望讓通膨接近40年新高的整體經濟喘一口氣。

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