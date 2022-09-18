大賺女王觀光財？倫敦飯店翻倍漲價　排隊手帶炒至252萬

我是廣告 請繼續往下閱讀
不僅當地民眾前往白金漢宮附近綠園（ Green Park）獻花致意，許多遊客也特地從美國、印度等地飛來，意外推動倫敦市中心的飯店訂房需求。根據英國訂房平台「Hotelplanner」指出，自女王葬禮以來當地旅館入住率達95%創下新高，部分飯店房價更翻漲整整一倍；倫敦各式紀念品、禮品店也急忙推出女王的各種周邊商品，吸引民眾蒐集、遊客搶購，泰晤士河畔的咖啡店更是提前2小時，自早上7點一路忙到傍晚，本周繁忙程度遠超過2002年女王母親過世期間。
另外《衛報》也指出，ˊ這股搶購紀念品的風潮，就連排隊進入倫敦西敏宮（Palace of Westminster）瞻仰女王靈柩的「手帶」都成為人人搶購的對象，原本該手帶是英國相關部門發放用於人流管理的信物，手帶上的顏色和號碼每天都不同，用來記錄民眾是何時排隊的，也方便民眾可以暫時離開人龍，到洗手間或外出吃東西。不料手帶卻被有心人士丟上拍賣平台eBay競價，有部分商品更被炒至7萬英鎊（約新台幣252萬元），價格更因數字、日期甚至手帶顏色而有所差異。
《美聯社》指出，英國本來就是熱門的國際旅遊勝地，隨著英國政府放寬邊境限制與防疫規定，英國旅遊熱潮逐漸起色，再加上英鎊貶值吸引了大批手握強勢美元的美國遊客造訪，對於俄烏戰爭與脫歐衝擊的英國政府與企業來說，這筆觀光財可望讓通膨接近40年新高的整體經濟喘一口氣。