強震餘震不停！秋分前1天「四離日」今年最凶：5件事別做
台灣過去兩天真是屋漏偏逢連夜雨！自上週六（9/17）晚間21時41分台東關山發生規模6.4級地震，緊接著昨（18）日下午14:44台東池上又發生規模6.8的主震，期間更是餘震不斷，讓全台民眾人心惶惶。但命理師柯柏成在臉書提醒，本週五（9/23）就是24節氣的「秋分」，而秋分前一天又被稱為「四離日」，這不僅是一年中最重要的「凶日」，諸事不宜最好低調，柯柏成也提醒當天千萬不能做的5大禁忌，包括「結婚、搬家、動土、出行或其他大事」，請民眾多加注意。
2022年「秋分」將在9/23早上8點55分交節氣，他解釋：「秋分者，陰陽相半也，故晝夜均而寒暑平。」柯柏成指出，秋分時地球絕大部分地區這一天晝夜均分，各12小時；在北極點與南極點附近，這一天可以觀測到太陽整日都在地平線上。古文中也提到我國將秋分分為「三候」：「一候雷始收聲；二候蟄蟲坯戶；三候水始涸。」秋分後雷聲將減緩，柯柏成指出古人認為這是「陰氣旺盛」的開始。
因此，每逢「春分、夏至、秋分、冬至」的前一天，一般人都會將這四天當作是「四季一分為二的時間」，陰氣也相對較重一些。對此柯柏成提醒民眾：「今年秋分節氣要注意的是前一日也就是9月22日這天是曆法上四離日，盡量諸事不宜，像是簽約入宅等重大事情應該避免。」意思就是，今年秋分前的四離日將在3天後（週四）來臨。
不過民眾不必因此害怕，柯柏成同時指出秋分對「這些人的財運」相當有幫助，「秋分起到寒露前，名字中帶火或有火偏旁，在這段時間是有利於財運的，容易出現意外的收穫，因此從事業務人員可以好好把握這段時間談生意，都會有意想不到好運；當然要小試手氣買張樂透或刮刮樂，會比其他人有更多的財運。」