民進黨文宣猛攻　朱立倫重批：下流、無恥

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朱立倫強調，張善政擔任宏碁副總，他沒有拿一塊錢進自己口袋，而且下面專案經理是帶領18人團隊來寫這份研究報告，不是張善政寫的，「如果照民進黨邏輯，以後在台灣只要任何公務員A錢，就是蔡英文A錢？國民黨就這樣講；如果有任何政府的報告是抄襲，我就說是蔡英文抄襲，請問這是民進黨的邏輯嗎？」
朱立倫說，張善政非常善良，但不是這樣欺負的方式；宏碁簽的約，宏碁做的事，張善政身為副總，當然掛名主持人，但沒有拿一塊錢進他的口袋，同樣團隊裡若有問題報告，也不會是張寫；再者，研究報告跟論文完全不同，若民進黨要這樣打，接下來他也提醒陳吉仲，「你自己寫的幾個農委會的計畫，你要用同樣的標準來檢驗嗎？我們拭目以待。」
媒體追問國民黨內部民調指張善政領先10%，但民進黨認為該民調有問題，朱立倫回應，如果今天民進黨領先，就不會想抹黑、不會想這麼多奧步，他還反嗆「他們（民進黨）在新北是不說再3%就要超過侯友宜嗎？繼續作夢！」
對於桃園市長鄭文燦指張善政民調若真的領先10%，就不會氣急敗壞提告的說法，張善政說，提告跟民調無關，「民進黨做錯事情，抹黑我，就應該受到該有的指控」，他也喊話民進黨應該學會一件事情一旦進入司法程序後，就不要在旁邊說三道四。