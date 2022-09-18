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民進黨文宣猛攻　朱立倫重批：下流、無恥

▲朱立倫今天提醒陳吉仲，「你自己寫的幾個農委會的計畫，你要用同樣的標準來檢驗嗎？我們拭目以待。」（圖／記者李春台攝，2022.09.18）
▲朱立倫今天提醒陳吉仲，「你自己寫的幾個農委會的計畫，你要用同樣的標準來檢驗嗎？我們拭目以待。」（圖／記者李春台攝，2022.09.18）

記者李春台／桃園報導

2022-09-18 15:23:38

國民黨桃園市長參選人張善政當年的農委會研究計畫案陷入抄襲風波，民進黨近日也發動夾報文宣猛攻。國民黨主席朱立倫今（17）日中午與張善政、議長邱奕勝及黨籍立委立委呂玉玲、萬美玲、魯明哲，出席中壢慈惠堂瑤池金母娘娘70周年慶典。對於民進黨頻打農委會研究報告爭議，朱痛批「台灣可以選到這麼下流、無恥」，反問若照民進黨邏輯，是否以後只要任何公務員A錢，或政府報告抄襲，國民黨都可以講說是蔡英文A錢、蔡英文抄襲？

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朱立倫強調，張善政擔任宏碁副總，他沒有拿一塊錢進自己口袋，而且下面專案經理是帶領18人團隊來寫這份研究報告，不是張善政寫的，「如果照民進黨邏輯，以後在台灣只要任何公務員A錢，就是蔡英文A錢？國民黨就這樣講；如果有任何政府的報告是抄襲，我就說是蔡英文抄襲，請問這是民進黨的邏輯嗎？」


朱立倫說，張善政非常善良，但不是這樣欺負的方式；宏碁簽的約，宏碁做的事，張善政身為副總，當然掛名主持人，但沒有拿一塊錢進他的口袋，同樣團隊裡若有問題報告，也不會是張寫；再者，研究報告跟論文完全不同，若民進黨要這樣打，接下來他也提醒陳吉仲，「你自己寫的幾個農委會的計畫，你要用同樣的標準來檢驗嗎？我們拭目以待。」


媒體追問國民黨內部民調指張善政領先10%，但民進黨認為該民調有問題，朱立倫回應，如果今天民進黨領先，就不會想抹黑、不會想這麼多奧步，他還反嗆「他們（民進黨）在新北是不說再3%就要超過侯友宜嗎？繼續作夢！」


對於桃園市長鄭文燦指張善政民調若真的領先10%，就不會氣急敗壞提告的說法，張善政說，提告跟民調無關，「民進黨做錯事情，抹黑我，就應該受到該有的指控」，他也喊話民進黨應該學會一件事情一旦進入司法程序後，就不要在旁邊說三道四。

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