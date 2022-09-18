花蓮玉里大樓遭震倒！1樓7-11店員疑逃生 坍塌瞬間直擊
從昨晚開始強震不斷！今（18）日下午14時44分台東池上發生規模6.8地震，地震深度7km，最大震度包括台東6強、花蓮6弱，稍早傳出花蓮玉里一棟小7的3層樓建物倒塌，卡在馬路中間，由於事故大樓一樓是小7，讓不少人認為內部恐有人員受困，不過有網友上傳畫面，疑似身穿超商制服的店員安全逃生，並且目睹房屋倒塌瞬間，詳細傷亡人數仍有待釐清。
從花蓮玉里建築物傳出倒塌後，可以看見各大社團貼出的照片中，事發地點位於花蓮玉里「中山路二段」，一棟一樓疑似為7-11的建築物倒塌，上頭的建築物許多成碎塊散落在路中，而底下的7-11則直接被掩埋，畫面相當驚人，讓不少網友也擔心7-11店員被埋在土石堆中。
不過就有網友上傳照片，透露在倒下之前一名，一名穿著7-11制服的店員疑似提前逃生成功，站在馬路上目睹房屋倒塌瞬間，馬路上電線、機車、腳踏車倒塌散落，宛如末日景象，十分驚悚，不過實際店員原本有幾位，樓上住戶傷亡情形，還有待確認。
然而對於今天發生規模6.8地震，氣象局測報中心主任陳國昌出面證實表示，這起才是主震，昨天晚上只是前震，未來仍不排除會有大的餘震，民眾要特別注意。（編輯：張嘉哲）