八點檔惡女開車突遇強震來襲！車子激烈搖晃嚇傻在路邊
花東餘震不斷，全台都有感！民視《黃金歲月》演員羅巧倫、林韋君、張家瑋、張書偉等人今（18）日下午正在林口攝影棚拍攝中，當下午的強震來襲時，演員們第一時間在工作人員迅速引導之下，移動到棚外靜待地震停止，所幸沒人受傷，而在驚慌過後，演員們也祈求全台灣人民都平安，不受影響。
飾演小三上位的惡女「黃雪琴」羅巧倫，她在地震當下時正好收工要開車離開，車子搖晃的激烈程度讓她當場驚慌失措，只好先停在路邊等待地震趨緩，受到驚嚇的她也表示：「最近地震頻繁，大家還是要注意安全，希望一切平安。」
而曾經歷過大地震的林韋君則透露，只要一遇到地震她就非常害怕，今天下午地震當下她正好在拍攝中，只聽到頭頂上的燈強烈碰撞的聲音，讓她直呼超緊張，隨即導播馬上喊卡請大家先往外移，唯獨她還發抖楞在現場，現場導播見狀馬上過去給她大擁抱，讓她直呼「好暖心！」她苦笑表示，地震過後腦袋一片空白，台詞全部忘光，但她也仍不忘呼籲大家要注意安全。
張書偉表示，昨天地震時他剛好在11樓的家，覺得整個人好像喝醉狀態、頭超暈，他也呼籲如果住高樓層，遇到地震先不要慌、冷靜觀察，更不要搭電梯。張家瑋則說自己是住24樓，昨天大地震時剛好在洗澡，當下決定往外衝，還抓著衣服就穿，邊穿邊看著自己的衣架來回的搖晃，驚魂未定。今天兩人在攝影棚又遇到地震，兩位也讚許工作人員不慌不忙的指引大家往外移動，也希望全台民眾都能平安。