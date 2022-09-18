花蓮強震大樓倒塌！他開車路過險遭活埋 驚悚現場照曝光
台東自昨夜傳出規模6.4地震後，至今餘震不斷，今（18）日下午2時44分再發生規模6.8強震，全台搖晃有感，各地也傳出許多災情。稍早傳出花蓮玉里一棟小7的3層樓建物倒塌，卡在馬路中間，由於事故大樓一樓是小7，據了解當時坍塌受困4人，目前已經救出2人，仍有2人受困其中。然而事發當下，剛好一輛車就行經此地，險些被坍塌的房屋活埋。
從畫面中可以看出，一輛黑色的轎車停在倒塌建築物旁，後車廂以及後座的部分整個被掩埋，僅剩下車子前半部，駕駛面露相當驚恐的表情，義消則是一邊安撫他表示「你不要動喔！你先不要動」但駕駛仍然是無法平復心情的感覺。
影片曝光後，不少網友紛紛回應「真的只要再晚一點，就是活埋了，天佑台灣」、「天佑台灣啊.....希望把傷害降到最低」、「那個駕駛整個人魂都飄走了，真的是太可怕了」、「真的非常可怕....再晚幾秒就是整台車掩埋了！」
而對於一樓的7-11坍塌，官方統一回應表示，地震發生第一時間門市人員即刻疏散，門市人員均安，後續將協助門市處理相關賠償與重建事宜，並提醒地震頻發地區門市，提高警覺，以確保自身安全為有限。（編輯：張嘉哲）