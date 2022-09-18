因應東部強震 蔣萬安取消行程：面對天災不可掉以輕心
花東地區從昨（17）日晚間起至今日下午，連續出現多起五、六級強震。今日下午的6.8級強震，甚至造成花蓮多處房屋倒塌及橋樑斷裂。對此國民黨台北市長參選人蔣萬安，因應地震造成各地災情陸續傳出，也宣布取消晚間行程，並呼籲民眾「921大地震馬上就要滿23週年；對於天災，我們千萬不能掉以輕心！」
蔣萬安表示，從昨晚開始接連地震，花東地區陸續傳出災情；花蓮玉里有大樓傾倒、高寮大橋斷裂、台鐵東里站月台遮雨棚也崩塌砸中自強號列車，台東鹿野寶華橋也錯位封橋。「應該要趕快拿起電話，關心住在花東的親人跟朋友，同時也要檢查一下家中有沒有災損跡象。」蔣萬安說，921大地震馬上就要滿23週年，對於天災千萬不能掉以輕心。
國民黨主席朱立倫也在臉書上呼籲，花東地區已出現零星災情，包括房屋倒塌等，政府相關單位應立即出動協處、救援，確保人民生命財產安全。朱立倫強調，接下來可能還有餘震，政府相關單位應儘速啟動超前部署，預防災害進一步擴大。也請大家務必小心應對，確保自己與家人的安全，願一切平安。
而面對蔣萬安及陳時中兩名市長參選人，都相繼宣布取消晚間行程，北市前副市長黃珊珊則照常進行選務行程，並表示因為答應主辦單位邀約緣故，因此尊重對方照常進行。至於身兼台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲，也並未提前返回台北，而是繼續在台中為黨籍議員參選人站台，不過晚間自己的新書發表會活動則是予以取消。