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救援畫面曝！玉里民宅倒塌　房東夫婦獲救、3人仍受困中

▲花蓮玉里民宅倒塌，消防動用機具救援。（圖／民眾提供）
▲花蓮玉里民宅倒塌，消防動用機具救援。（圖／民眾提供）

編輯中心/綜合報導

2022-09-18 17:26:372022-09-18 17:28:12

18日下午2時許，台東又發生規模6.8的強震，目前東部及南部紛紛傳出災情，據了解，花蓮玉里鎮中山路二段，一處民宅及超商因地震倒塌，樓上為民宅、樓下為超商，目前警消正在現場救援，初步了解，疑似共有5人受困，約下午3時許，消防人員先是救出一名70歲的陳姓老翁，身分為民宅房東，之後又救出63歲鄧姓婦人（房東太太），所幸夫妻2人意識清楚，而尚有3人受困中(疑似為1女+2孩童)，消防人員正積極搜救中。

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▲花蓮玉里民宅倒塌，消防動用機具救援。（圖／民眾提供）
▲花蓮玉里民宅倒塌，消防動用機具救援。（圖／民眾提供）
從曝光的畫面來看，可以看到民宅天花板塌下來，年邁的陳姓老翁被壓在雜物堆裡、動彈不得，消防人員只能看到一隻腳，之後小心使用破壞機具，慢慢將陳翁身旁家具、風扇等拆除，才將人救脫困，藉著房東太太也被救出，但目前疑似還有3人受困，搜救員線正準備動用大型機具破壞混凝土塊救援。

▲花蓮玉里民宅倒塌，消防動用機具救援。（圖／民眾提供）
▲花蓮玉里民宅倒塌，消防動用機具救援。（圖／民眾提供）
▲花蓮玉里民宅倒塌，消防動用機具救援。（圖／民眾提供）
▲花蓮玉里民宅倒塌，消防動用機具救援。（圖／民眾提供）
稍早，花蓮縣災害應變中心災情彙整，指出目前災情狀況：

一、東里車站火車出軌，20名乘客正在接駁至東里活動中心。

二、崙天大橋斷裂，無人傷亡。

三、高寮大橋斷裂，3人跌落，救援中。

四、玉里鎮中山路二段135號房屋倒塌，目前獲知2人脫困。

而玉里 7-ELEVEN 倒塌，官方回應表示，地震發生第一時間，門市人員即刻疏散，門市人員均安，後續將協助門市處理相關賠償與重建事宜，並提醒地震頻發地區門市，提高警覺，以確保自身安全為有限。


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