池上6.8強震921之後第五大！未來2天內還有規模5以上餘震
今（18）日下午2時44分在台東縣府北方42.7公里處、約在台東池上鄉發生芮氏規模6.8強震，地震深度僅7公里，根據中央氣象局統計，這起地震不僅是今年第8個規模超過6以上的大地震，也是今年最大的一起，更是自921大地震之後，台灣地區發生第5大的地震活動（921後共3個規模7以上餘震，2009年12月19日花蓮規模6.9地震，以及包含今日共有4個6.8地震並列），不僅當地天搖地動傳出災情，更是震撼全台。氣象局地震測報中心主任陳國昌指出，這起規模6.8強震應該是這個地震序列的主震，包含昨晚發生在台東關山的規模6.4地震，在主震發生前一共有73個前陣，其中有5個規模達到5.0以上，在主震發生之後也有一個規模5.4的強餘震。特別提醒民眾，未來2天內當地還有可能發生規模5以上的餘震，請民眾務必要特別留意。
陳國昌指出，目前研判這起地震是菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊擠壓碰撞累積能量釋放所致，由於震央位置與池上斷層相當接近，先前研判與池上斷層關係不大，但考量到當地地質環境，又屬於相當淺層的地震，因此很可能與池上斷層有關聯性，但實際狀況還有待後續調查。
至於為何發生這麼大規模的地震？陳國昌說，由於震央位置接近中央山脈，當地屬於地質屬於變質岩，剛性強能夠承受的地殼變形能量大，從過去當地並沒有發生大規模地震就可以看得出來，直到昨晚突然有一個破裂出現引發了規模6.4的強震，後續就不斷產生破裂釋放能量，直到今日下午的6.8主震出現，才一次大量釋放出能量。「從主震發生之後的地震頻率來看，有稍微趨緩的情況，未來有機會加速平息餘震。」
陳國昌強調，目前科技無法預測地震，雖然目前研判池上6.8強震是主震，但後續不能排除還有更大規模的地震出現，只是機率相對較小。民眾應該提防的是後續的餘震活動，未來2天內仍可能有規模5以上的大型餘震，以及規模3到4的中小型餘震出現。