亞洲唯一、台灣首屆Red Bull飛行日 刈包、媽祖帶著飛

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「刈包就是台灣大麥克！我們希望藉由這個機會，把刈包推上國際舞臺！」，率先出場的「老闆，一個控肉刈包不加香菜不加肥肉」隊伍，他們自入選後便緊鑼密鼓地準備，經過無數次熬夜，甚至三次打掉重練的過程，才打造出「會飛的刈包」。
緊跟在後起飛的則是由台中市豐原消防隊組隊報名「一生消防」，團隊表示：「我們是以消防隊滅火用的渦輪瞄子為發想製作而成！因為救災勤務中便包含高空救災，所以面對六米高跳台，我們雖然有點緊張卻不至於害怕！」
擔任飛行日評審的Red Bull運動員戴資穎看過每一組的飛行器造型後，則鼓勵所有飛行隊伍，「我看了國外Red Bull飛行日影片後，就很期待今日活動，剛剛看到巨龍、消防隊、101等造型，都覺得很有趣！」她也期待未來有團隊以羽球作為造型靈感，「因為羽球本來就會飛！」。
Red Bull飛行日是全球最受矚目的國際賽事之一，自1992年於奧地利維也納舉辦首屆以來，已經在97個城市巡迴，共舉辦超過175場賽事，而全世界最長飛行距離是在2013年加州參賽的5位航空工程師組成的團隊《Chicken Whisperers》以78.64公尺的距離創下。
2022台灣Red Bull飛行日為今年亞洲唯一一場、台灣首屆的飛行日活動，共有633組隊伍報名，並選出45組參賽隊伍於台中港參戰，最終冠軍將獲得Red Bull海外比賽體驗之旅。本屆評審陣容包含Red Bull運動員戴資穎、Red Bull電競選手閃電狼、工業系Youtuber超認真少年、小春Kenzy及大淵Muta、Ppaper藝術總監李昀達及老天鵝、台中市政府。
Red Bull飛行日彙集了來自全台各地的民間高手，不僅有熱愛飛行的民航機師及滑翔翼好手、更有懷抱飛行夢想的牙醫、機器人製作團隊、火箭研究員、YouTuber等等，他們發揮各自創意將常見的動物、交通工具、甚至餐盤上的食物通通都加上翅膀後成了最強飛行器，在台中港一同挑戰人類飛行的夢想，在六米高的跳台上，以天馬行空的創意展翅高飛。