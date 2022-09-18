主震後發機率僅5%不幸命中！地震專家：池上恐有6.3餘震
台東池上鄉今（18）日下午發生芮氏規模6.8強震，不僅是今年全台灣最大地震，也是自921大地震3年之後、近20年來全台第5大地震。外界好奇，原先中央氣象局預估昨晚（9/17）在台東關山發生的芮氏規模6.4強震就是主震，但沒想到相隔不到1天卻爆出6.8強震。氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋指出，規模6.8的強震大約一口氣釋放8顆廣島原子彈的能量，威力相當驚人。一般來說，一個規模6以上強震出現，引發的地震序列再出現更大規模地震的機率大約只有5%，「這次真的就碰到了！」未來是否還有更大規模地震？郭鎧紋認為，機率大約也只有5%左右，雖不能排除，但相較之下機率較低。比較值得注意的是，過往大型餘震規模最大可能是「主震減去0.5」，換句話說，推估後續餘震最大可能達到6.3左右，威力也相當驚人，民眾應該先特別留意大規模餘震危害。
郭鎧紋指出，在2011年日本311大地震之前，也曾經發生過芮氏規模7.3的前震，當時日本政府及學界都認為這個大地震應該就是主震了，沒想到後面又蹦出一個規模9.1的超大地震，所以後續發生更大規模地震的機率不是沒有，但大約就是5%，因此氣象局昨日以最大機率來推估是正確的。
不過郭鎧紋提醒，一般來說，大型地震發生後的餘震，會以原本的地震規模減去0.5來推算。換句話說，今日池上鄉規模6.8強震發生後，短期內發生的餘震最大規模可達6.3，威力也是不容小覷，提醒民眾務必要特別留意。