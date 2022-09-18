定向越野締造新里程碑 楊晁青稱王、江品宣封后

2022總統盃定向越野錦標賽暨全國排名賽，今天在新竹縣竹東河濱公園舉行，不但是111年全民運動會的前哨戰，也是國內首場提供轉播服務的定向越野賽事，匯集國內菁英好手，還吸引極地超馬參與，競爭最激烈的菁英男、女子組分別由上班族楊晁青以及中正大學江品宣稱冠。
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大四的江品宣，十月將代表宜蘭參加全民運，她今年在大專錦標賽公開女子組摘冠，總統盃以25分06秒成績掄元，從田徑選手轉型的她，也放眼全民運，希望贏下金牌，畢竟全民運並非每屆都有定向越野，且又是個人生涯首次全民運。
菁英男子組冠軍楊晁青，為中正大學校友，當年就讀外文系二年級的他，以一般生身份加入定向越野隊，同時還是長跑、鐵人三項三棲選手，目前服務於巨大集團，因工作關係，多從事長跑與三鐵，因台中市探詢有無參加全民運的意願，於總統盃復出試水溫。
楊晁青以24分13秒成績稱霸菁英男子組，現年31歲的他表示，久違的定向越野賽，速度有下滑，但因還有在參加長跑與三鐵比賽，體能有維持住，並希望未來朝「技術流」邁進，累積更多和年輕選手對抗的本錢，他說：「到全民運的時候，大家的狀況才是真正達巔峰。」
男子35歲組參賽選手闞超俊，征戰過南極、新疆戈壁沙漠，也是台灣第五位完成四大沙漠極地超級馬拉松的選手，第一次在國內參加路跑類競賽就選擇定向越野，因疫情已經許久未出國比賽，計畫年底開始重新備戰。
「極地賽拿GPS找方向，定向越野是拿指北針，指針晃來晃去很不習慣，我還一度迷路，急著想找出最佳路徑，一看地圖發現我跑過頭兩次。」闞超俊說，定向越野賽事頗有趣，雖然與他習慣的極地賽事不同，拿下第二名的他，惋惜地表示，若沒迷路應該有機會第一名。
中正大學除江品宣外，在公開女子組、男子20歲組，分別由黃冠菱、李東陽奪冠，菁英男子組第二名也是該校選手，由賴賢鴻獲得，中正是國內較早發展定向越野的大專院校之一，由體育中心主任、曾任世界運動會、聽障奧運裁判的陳俊民為推手，他提到：「早期國內定向越野偏向休閒運動，中正與幾間大學後來開始菁英化訓練，中正的成績一向不錯，多半從田徑選手中尋找人才，國手選拔也都有很好表現。」