定向越野締造新里程碑 楊晁青稱王、江品宣封后

2022總統盃定向越野錦標賽暨全國排名賽，今天在新竹縣竹東河濱公園舉行，不但是111年全民運動會的前哨戰，也是國內首場提供轉播服務的定向越野賽事，匯集國內菁英好手，還吸引極地超馬參與，競爭最激烈的菁英男、女子組分別由上班族楊晁青以及中正大學江品宣稱冠。





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