池上6.8強震前後餘震一堆！「這年」也曾發生：狂晃1個月
昨（17）晚台東關山發生規模6.4地震，後續餘震仍不斷出現，其中今（18）日14時44分，在台東池上發生規模6.8的地震，稍早也被中央氣象局證實這起才是「主震」，在下午主震發生前，更偵測到73次的前震，截至下午15時30分，共計78次餘震，有這樣的情況相當罕見，不過並非沒發生過，氣象局地震測報中心主任陳國昌指出，2018年發生的「花蓮地震」就和這2天相當類似，當時整個地震序列甚至長達1個月之久，當年規模6.4的主震發生在2/6，在此之前有多達94起前震，構成「群震」後，誘發了米崙斷層活動，進而導致慘重災情，不過這次池上地震應該不會像2018一樣時間拉這麼長，主要是因為其碰撞點在菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊內側，不過未來2天內，當地還有可能發生規模5以上的餘震，請民眾務必要特別留意。
陳國昌說道，2018年花蓮地震一開始，地震先是發生在花蓮外海，碰撞點主要在菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊的「外側」，又因為外側地質叫破碎，因此一個構造誘發下一個構造，因此接連發生地震，讓「米崙斷層」出現錯動；而這次發生地震的地點位於菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊「碰撞點的內側」，內側板塊延伸至花東縱谷西側後，又遇上中央山脈較剛強的變質岩，較能夠承受板塊擠壓的特性，在長久累積能量後，才終於接續釋放，最大規模雖然來到6.8，但地震序列應該不會像2018年拉長這麼多。
陳國昌表示，2018年2月4日，在花蓮外海先是出現一起規模5.89的地震，後續也不斷有餘震發生，包括規模5的都有，直到2月6日，震央位於花蓮近海、規模6.32的主震發生，緊接著又發生規模最大的5.92餘震，和今日下午14時44分先出現規模6.8主震，再發生規模5.6餘震相當類似，陳國昌指出，2018年當時，主要是「米崙斷層」的錯動引發，也導致花蓮地區多棟大樓倒塌、傾斜，在餘震部分，從1小時30幾個趨緩到1天3、4個，整體地震序列跑了將近1個月才結束，至於這次的池上地震是否會有同樣的進程，仍要視當地地質，才能做後續判斷。
陳國昌表示，這兩天發生地震的地點，在過去50年很少有發生，規模超過5的也只有7次，最大發生在1998年，規模5.8，剩下6次規模都小於5.5，沒有發生過規模6的地震，而這起池上地震，不僅是今年第8個規模超過6以上的大地震，也是今年最大的一起，更是自921大地震之後，台灣地區發生第5大的地震活動，由於地震相當淺，加上當地地質環境，推測可能與池上斷層有關聯性，後續狀況仍有待觀察。