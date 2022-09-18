花蓮強震！侯友宜坐鎮應變中心 林佳龍取消造勢關注災情
針對花東地區今（18）日下午發生6.8級強震，造成花蓮多處房屋倒塌及橋樑斷裂，正在行程中的新北市長侯友宜及民進黨新北市長候選人林佳龍都緊急取消行程；侯友宜提前離開市政行程到災害應變中心掌握新北各地狀況、林佳龍則是緊急取消今日所有造勢行程，返回辦公室了解各地災情，並於臉書發文提醒關心家人朋友，注意自己的安全。
侯友宜今日下午出席在市府2022新北市兒童友善城市嘉年華活動，地震發生時正巧是兒童在唸給市長的信件，現場與會人員也緊急稍暫停活動及避險，侯友宜則提早離開會場，返回災害應變中心，並在第一時間致電花蓮縣長徐榛蔚關心花蓮災情，了解到需要人力協助救災，也立即派遣特搜隊前往。侯友宜表示，新北市全力以赴協助花蓮縣民度過難關，期盼即時的搶救能將傷害降到最低，強調此時此刻，需要所有人團結在一起，讓臺灣平安度過。
林佳龍則是緊急取消原本預計參加的造勢行程，折返競選辦公室了解各地災情狀況。林佳龍隨即也在臉書發文表示，非常關注這場地震造成的災害，我們的心與花東居民同在，也打了電話關心在花東的朋友，指出已取消今天所有競選行程，希望沒有任何傷亡傳出，也請大家關心家人朋友，注意自己的安全。