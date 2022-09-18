南橫公路遇強震坍方！「山壁滑落」狂砸巨石　騎士險遭埋

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而另一段畫面中可見，在地震發生當下，一輛重機正在前方行駛，山壁卻整片滑落，土石夾雜著樹木就這樣沖刷下來，險些將重機騎士埋沒，電線也隨之掉落到路面，場面十分驚險，道路更是硬生生被截斷。
對此交通部公路總局指出，公路總局所屬養護工程處已立即派員巡查轄管省道路況，公路總局應變小組持續開設，經巡查轄區道路災情，截至18日17時50分轄管道路情形：
1.預警性封閉路段1處：
(1)高雄市桃源區台20臨105線0K~44K(梅山口至向陽路段)，預計19日17時恢復常態管制。(19日17時至20日08時實施常態夜間封閉)
2.道路災阻路段5處：
(1)花蓮縣玉里鎮台9線278K+689~279K+264玉里大橋橋面龜裂。
(2)台東縣鹿野鄉台9線339K+400北上路段邊坡坍方，預計今日18時恢復雙向通行。
(3)台20線192K(新武路段)邊坡坍方阻斷，預計今日18時恢復雙向通行。
(4)台20線195K(新武路段)邊坡坍方阻斷，預計今日18時恢復雙向通行。
(5)台30線32.5K路面龜裂，下陷落差10~20公分，預計明(19)日09時恢復雙向通行。
3.道路災情路段6處：
(1)嘉義縣大埔鄉台3線321K(澐密戰備路段)落石坍方，無人員傷亡，已於16:48單線雙向通車。
(2)花蓮縣玉里鎮台9線275K玉興橋I型梁4支掉落，12支位移。未開放通行施工區域內，不影響通行。
(3)花蓮縣玉里鎮台9線282K+200安通橋有龜裂、隆起情況。
(4)花蓮縣玉里鎮台9線290K竹田路段路面隆起，目前可單線雙向通行。
(5)花蓮縣富里鄉台9線300K路基隆起。
(6)臺東縣成功鎮台11線119K嘉平5號橋伸縮縫龜裂，尚可通行。
公路總局也籲請用路人，地震過後山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊，多利用公路總局智慧化省道即時交通資訊服務網（http://168.thb.gov.tw）、幸福公路APP及公路總局呼籲民眾特別注意本局道路訊息及警廣訊息，並掌握地震區域路況預為規劃行程因應。（編輯：賴禹妡）