6.8強震還沒完！今晚6點前已「38起餘震」 最大規模5.8
今（18）日下午2時44分在台東縣府北方42.7公里處、約在台東池上鄉發生芮氏規模6.8強震，地震深度僅7公里，根據中央氣象局統計，這起地震不僅是今年第8個規模超過6以上的大地震，也是今年最大的一起，地震測報中心主任陳國昌表示，未來2天內當地還有可能發生規模5以上的餘震，而根據氣象局公布資訊，在規模6.8的主震發生後，截至下午6時，共計已經有38個餘震發生，其中3個規模超過5.0，最大的在下午5時39分，規模來到5.8，震央在花蓮縣富里鄉，各地也陸遜傳出災情，提醒民眾一定要多加留意地震資訊。
今日下午池上發生規模6.8強震後，截至下午6時前，氣象局觀測資料又出現38個餘震，規模大約落在3～4.5，其中有3起規模超過5.0，首先是接在主震後，發生在下午2時57，震央在池上、規模5.5、深度5.3公里；接著是下午16時46分，規模5.5、深度13.5公里；最近一次是下午17時39分，規模5.8、深度9.5公里。
氣象局表示，主震發生前，昨日到今日一共有73個前震，其中5個規模達到5.0以上，而現在主震過後，短時間就已累積38個餘震，3個規模達到5.0以上，民眾一定要多加留意；此外，在池上規模6.8強震發生後，陳國昌表示，過去該地區並沒有發生大規模地震，直到昨（17）日晚間突然有一個破裂出現，引發規模6.4的強震，後續就不斷產生破裂釋放能量，直到今日下午的6.8主震出現，才一次大量釋放出能量，過去在2018年的「花蓮地震」也有類似情況，當時整個地震序列長達1個月之久才結束，但這次池上地震應該不會像2018一樣時間拉這麼長，主要是因為其碰撞點在菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊內側。
陳國昌強調，目前科技無法預測地震，雖然目前研判池上6.8強震是主震，但後續不能排除還有更大規模的地震出現，只是機率相對較小。民眾應該提防的是後續的餘震活動，未來2天內仍可能有規模5以上的大型餘震，以及規模3到4的中小型餘震出現。