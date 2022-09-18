在中都唐榮磚窯廠辦趴　高雄青年局嗨翻國定古蹟

高雄市政府青年局17日於中都唐榮磚窯廠舉辦「下港潮派」，藉由時下青年喜愛的嘻哈饒舌、街舞與文創體驗為元素，結合古蹟建築與嘻哈派對開啟時代對話，青年局局長張以理更化身DJ刷碟炫技，為台灣設計展的前導活動注入年輕活力。副市長史哲期望藉由派對活動呈現在民眾面前，使民眾能親身體驗與感受高雄的設計能量。
「下港潮派」也邀請DJ Mr.Skin賴皮、熊仔、FRαNKIE阿法與馬克等藝人與現場超過500位青年炒熱高雄夜生活，一同打造下港最硬派的潮流派對外，也邀請深耕高雄的嘻哈領頭羊「下港體制」、在地設計潮T品牌「吃到肉羹實業社」與源自高雄的連鎖美髮集團「尤卡髮型」合作，以及高雄市集品牌「雄店」的加持，在夜晚的助燃下，強強聯手打造最能代表高雄「硬派」精神的DJ饒舌派對，不僅讓高雄民眾認識嘻哈饒舌音樂，也期待能讓更多人認識、體驗並支持在地特色品牌。
「台灣設計設計台灣」總策劃副市長史哲指出，高雄築港後形成貿易往來頻繁的商港城市，回溯百年來海洋首都的文化積累，以昔日的經濟中島：蓬萊商港區，作為台灣設計展的主展場。設計海濤席捲登岸，藉此我們挖掘了眾多高雄在地的設計品牌，包含下港潮派在內的台設展前導系列活動，整座城市處處都有驚喜邀請民眾一同來探索及參與，響應「設計中島」的理念，以充沛的設計經濟力，出口創意，交流夢想。
張以理也表示，嘻哈饒舌源自於對社會、生活與價值觀的反思，做為2022台灣設計展的前哨站，此次「下港潮派」的音樂浪潮席捲港都，透過打造高雄獨特的嘻哈氛圍，展示出港都夜生活的迷人魅力。